Las zapatillas blancas de lona estilo años 90 están de vuelta, finas y minimalistas, la tendencia de moda para la primavera-verano de 2026

La tendencia de moda para la primavera-verano de 2026 nos hace volver a ponernos las zapatillas blancas de lona estilo años 90 que vuelven con fuerza. Será el momento de empezar a prepararnos para una serie de cambios importantes que hasta la fecha no sabíamos. Este tipo de calzado nos traslada a unos tiempos en los que todo puede ser posible. Esos increíbles años en los que lo mínimo representaba lo máximo.

No había tanta ropa como ahora, no existían las redes sociales ni las tiendas online. La ropa y el calzado se probaba en vivo y en directo, de una forma que quizás acababa siendo la manera más directa de hacerse con un tipo de complemento que encajaba a la perfección con lo que necesitamos. Recorrer del mundo con una simplicidad máxima que combinará con todo nuestro universo. Las zapatillas blancas fueron una tendencia que recuperamos en estos días en los que realmente cada detalle acabará siendo esencial. Es hora de conocer el regreso más esperado de todos. Esta primavera-verano de 2026 volveremos a ver este tipo de calzado.

La tendencia de moda para la primavera-verano de 2026

Esta primavera-verano de 2026 la vamos a recordar como una de las que nos hará descubrir lo mejor de un tipo de moda que puede convertirse en esencial. En estos días en los que necesitamos apostar por un plus de buenas sensaciones, nada mejor que hacerlo con un elemento que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Podemos empezar a descubrir un plus de buenas sensaciones de la mano de una situación que puede acabar siendo lo que nos dará un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podremos empezar a cuidarnos un poco más. Con este tipo de elementos que tenemos por delante y buscando una mezcla de elementos que pueden acabar siendo protagonistas de nuestro armario o zapatero.

Buscamos un complemento que acabe combinando todo nuestro armario y para hacerlo, nada mejor que apostar por un detalle que puede ser esencial. Un retorno a los años 90 de la mano de un calzado esencial. Nada más y nada menos que una lona que acabará convirtiéndose en el mejor elemento que tenemos en nuestro poder. La moda de las zapatillas blancas va más allá de lo que imaginaríamos.

Las zapatillas blancas de lona de los años 90 vuelven a ser moda

Los años 90 nos mostrarán lo más simple que pueden ser unas zapatillas blancas que combinan con todo. Con una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es momento de hacerse con unas zapatillas blancas que en su día hicieron historia.

Los expertos de Happy Luck nos explican desde su blog de moda que: «Las zapatillas de lona tienen su origen en la década de 1800, cuando los trabajadores en Inglaterra comenzaron a utilizar calzado fabricado con este resistente tejido. A lo largo del tiempo, este tipo de calzado fue adoptado por diferentes países y culturas, llegando a España, donde ha sido un éxito desde entonces. A lo largo de los años, las zapatillas de lona han evolucionado en términos de diseño, materiales y tecnología. Hoy en día, las zapatillas de lona españolas se caracterizan por su gran calidad, diseño y comodidad, siendo un referente en la industria del calzado a nivel mundial. Las zapatillas de lona españolas ofrecen diversas ventajas en comparación con otros tipos de calzado. Son cómodas, ligeras, transpirables y fáciles de combinar con diferentes estilos de ropa. Además, son una opción económica y sostenible, ya que su fabricación es respetuosa con el medio ambiente y, en muchos casos, utilizan materiales reciclados o de origen local!».

Merece la pena invertir en una marca que puede convertirse en un referente que nunca pasa de moda, Victoria se ha hecho un hueco entre las más deseadas en aquellos tiempos y ahora, con una historia y calidad en sus productos que nos hace apostar por este tipo de elementos. Con un sello que nos traslada a estos días: «Si abres una de nuestras cajas descubrirás que un olor a fresa lo invade todo. No es pura casualidad, y el porqué de este aroma se remonta a la posguerra española, cuando la escasez era una constante que agudizaba el ingenio. En aquella época, el caucho natural con el que fabricamos nuestras zapatillas comenzó a faltar. Entonces, en victoria decidimos cambiar la receta y comenzamos a reutilizar neumáticos para transformarlos en suelas. Como el olor del neumático era tan fuerte, se empleó un perfume con aroma a fresa para camuflarlo, y desde entonces ese olor nos ha acompañado convirtiéndose en una seña de identidad».