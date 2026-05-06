Entradas para ver el GP de Cataluña de MotoGP 2026: dónde comprarlas y precios

El GP de Cataluña de MotoGP 2026 se celebra el próximo domingo 17 de mayo, en la que será la quinta prueba del Mundial que tendrá lugar en el mítico circuito de Montmeló. Para esta carrera aún hay entradas a la venta que se pueden comprar en la página oficial del Gran Premio de Cataluña y también en la página oficial del Mundial de MotoGP. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el GP de Cataluña de MotoGP 2026.

España volverá a acoger una prueba del Mundial de motociclismo el fin de semana del 17 de mayo. Después de que Álex Márquez se subiera a lo más alto del podio en el GP de España celebrado hace unos días en Jerez, el paddock se desplaza a Francia y dentro de menos de dos semanas volverá a aterrizar en nuestro país, concretamente en el legendario circuito de Montmeló, que volverá a acoger otro GP de Cataluña de MotoGP.

Cuándo es el GP de Cataluña del Mundial de MotoGP 2026

El GP de Cataluña de MotoGP 2026 se celebrará entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo. Desde el viernes comenzarán los entrenamientos libres y el sábado tendrá lugar la clasificación y la carrera al sprint. El domingo tendrá lugar la carrera de MotoGP, Moto2 y Moto3.

En qué circuito se corre el GP de Cataluña de MotoGP

El GP de Cataluña de MotoGP 2026 se celebrará, como suele ser habitual, en el clásico circuito de Montmeló, que ahora se llama circuito de Barcelona-Cataluña. Este trazado acoge las pruebas del Mundial de motociclismo desde el año 1992.

Cómo comprar entradas y dónde para ir al GP de Cataluña de MotoGP

Puedes comprar las entradas del GP de Cataluña de MotoGP 2026 a través de tres canales oficiales: la página web oficial del GP de Cataluña, la del circuito de Montmeló y la página web oficial del Mundial de MotoGP. Sólo a través de estas tres vías podrás comprar los boletos para estar presente en la fiesta del motociclismo que se celebrará entre el 15 y 17 de mayo.

¿Cuánto cuestan las entradas del GP de Cataluña de MotoGP?

Las entradas tendrán unos precios que no serán desorbitados. Por ejemplo, en la página web oficial del circuito de Montmeló aún se pueden encontrar abonos de tres días por 89 euros.

En la página web oficial del GP de Cataluña de MotoGP también puedes encontrar entradas con descuentos, como por ejemplo un abono de tres días para el público general en la zona de la Pelouse por 99 euros. Esta es la famosa zona de aficionados que está en la naturaleza y en la que se permite comer y beber. También habrá pantallas instaladas para poder ver la carrera.

Si eres un gran amante de las motos y quieres ver la carrera desde un lugar mejor, también hay entradas disponibles en la zona de tribuna principal a un precio de 105 euros. A día de hoy también quedan disponibles en las otras tribunas por un precio de 143 o 164 euros o incluso en los VIPS por precios que superan los 1.000 euros.

Si eres una amante del motociclismo y te quieres hacer con una entrada para el GP de Cataluña de MotoGP, puedes consultar AQUÍ todo lo que necesitas saber.