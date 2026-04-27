Este pasado fin de semana se ha celebrado uno de los mayores espectáculos del motociclismo en España: la carrera de MotoGP en Jerez, uno de los circuitos más esperados para los aficionados. Aunque, vaya por delante, los grandes protagonistas fueron los pilotos, hubo una inesperada presencia cerca del asfalto que dejó boquiabiertos: la de María Pombo.

La influencer fue la encargada de ondear la bandera en el GP de España en Jerez. Un gesto que sorprendió y mucho, ya que muchos de los seguidores del motociclismo no conocían el vínculo de la creadora de contenidos con las carreras.

¿Cuál es el vínculo de María Pombo y MotoGP?

Desde hace varios años, María Pombo ha pasado de ser una influencer al uso para convertirse en una celebridad que copa numerosos titulares, como ha ocurrido en las últimas horas. No cabe duda de que la madrileña se ha convertido en un perfil 360 que, más allá de ser imagen de numerosas marcas de moda o belleza, también muchos programas u otras empresas que no están relacionadas con lo que originalmente empezó en redes, cuentan con ella.

Este pasado fin de semana, la joven ha sorprendido a pie de pista del circuito de Jerez, hasta donde se ha desplazado junto a Pablo Castellano, su marido, y su hijo Martín -que desde muy pequeño es aficionado a las motos-.

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Más allá de su pasión por la adrenalina de las carreras de MotoGP, María Pombo tiene una conexión muy importante con este campeonato profesional. Desde hace varios años, la empresaria mantiene una estrecha amistad con Marc y Álex Márquez, pilotos de motociclismo. De hecho, en la primera temporada del documental de Pombo, el mayor de los hermanos Márquez hace una pequeña aparición junto a Pablo Castellano, en la que el piloto le reconoce que había comenzado una relación sentimental con Gemma Pinto, una reconocida influencer y amiga íntima de Laura Escanes.

Además de su amistad, la pequeña de las hermanas Pombo comparte un importante vínculo con los Márquez. Desde hace aproximadamente dos años que comparten agencia: Vertical, en la que también son socios. Una conexión profesional que ha supuesto que compartan mucho tiempo juntos, además de amigos en común o, en este caso, aficiones. De hecho, a través de sus redes sociales, María Pombo ha compartido algunos de sus planes con los pilotos. Por ello, no habría sido de extrañar que MotoGP haya querido contar con la creadora de contenidos para ondear la bandera del final de la carrera de Jerez.