MotoGP Jerez, en directo hoy: dónde ver gratis y última hora de la carrera del GP de España con Marc Márquez

El Mundial de MotoGP aterriza este domingo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto con una sensación que se repite en el paddock: ahora empieza la temporada de verdad. Tras un arranque irregular, la gira europea supone un reto máximo para un Marc Márquez que buscará sobreponerse a todas las dudas que han emergido estos últimos días.

El campeonato llega con Marco Bezzecchi al frente, una situación que pocos habrían firmado antes de arrancar el año. El piloto italiano ha sido el más sólido en las carreras largas, construyendo su liderato desde la constancia más que desde el ruido.

Pero bajo esa aparente estabilidad hay grietas. Ducati, que venía dominando con autoridad en temporadas recientes, no ha logrado imponer su ley con la misma claridad. Y eso ha abierto el abanico: nombres como Jorge Martín o Pedro Acosta llegan a Jerez con la sensación de que el campeonato está más abierto de lo que parecía.

Lo ocurrido en la sprint cambió el relato del fin de semana. La lluvia convirtió la carrera en un ejercicio de supervivencia, donde la lectura estratégica fue tan importante como el ritmo. Y en ese contexto apareció Marc Márquez. Pole el sábado por la mañana, victoria por la tarde tras una carrera caótica y una decisión clave en boxes. No fue una victoria cualquiera: fue una de esas actuaciones que reabren debates que parecían cerrados.

Más allá del resultado, el mensaje fue claro: Márquez está en condiciones de competir. Y eso altera cualquier previsión. Para los pilotos españoles, este domingo no es una cita más en el calendario. Martín llefa con opciones de pelear la victoria. Acosta, con el empuje de quien quiere firmar su primer agran tarde en casa. Y Márqeuz, con la posibilidad de convertir un buen sábado en una resurección completa.

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