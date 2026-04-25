Máximo Quiles: «Sería un sueño compartir pista con Márquez en MotoGP»

Máximo Quiles atendió a OKDIARIO desde el circuito de Jerez antes del GP de España de MotoGP. El piloto del Aspar Team es líder del Mundial de Moto3 con 23 puntos de ventaja sobre el segundo. El murciano está en modo killer en este inicio de temporada. Ni siquiera el hecho de que le pongan como el favorito al título o ser el protegido de Marc Márquez le genera presión. Al contrario, el murciano siempre dice que eso le motiva más. Aunque hay una cosa con la que sí sueña el actual líder de la categoría de bronce, que es competir junto al nueve veces campeón del mundo en MotoGP.

Sobre esa presión de ser el protegido de Márquez, el propio Máximo Quiles tiene muy claro que «si Márquez se ha fijado en mí es por algo y eso me motiva». También reconoció que el ilerdense, que fue quien le fichó para Vertical, su agencia de representación, le dijo que le esperaría para correr juntos en MotoGP, pero que no se demore mucho en subir: «Me dijo ‘yo te espero, pero tienes que subir rápido’».

Pregunta: Máximo Quiles, el hombre de moda de Moto3. ¿Cómo está?

Respuesta: Todo bien. Muy ilusionado.

P: Por fin vuelven las carreras de motos. ¿Se le ha hecho largo este parón?

R: Se ha hecho largo y estaba deseando ya subirme a la moto. Claramente me lo he pasado bien también en casa, viene bien descansar y desconectar un poco, pero ya estamos aquí en Jerez, así que superilusionado.

P: ¿Llegó justo cuando estaba en su mejor momento, no?

R: Sí. Al final ha sido como un descanso largo. Ha sido entre carrera y carrera largo, pero me ha venido bien para desconectar y ahora para seguir motivado.

P: Este año, en vez de Máximo Quiles, le vamos a llamar Máximo Killer, porque está en modo arrollador. Da la sensación de que su máximo rival es usted mismo.

R: Ojalá sea así toda la temporada, pero al final rivales son todos y va a ser difícil este año, seguro. Me lo van a poner difícil, pero yo voy a dar el máximo y voy a intentar sacar mi mejor pilotaje para ponérselo difícil.

P: Celebró la mayoría de edad a lo grande, con victoria en Brasil. ¿Cómo fue ese momento?

R: Fue brutal, la verdad. Ya desde que llegué a Brasil dije que ojalá hacer el finde perfecto, ganar y celebrar los 18. Y así fue y fue brutal. Lo celebramos con el equipo. Fueron unos 18 años de ensueño.

P: Ahora llega a Jerez, donde correrá por primera vez en el Mundial. ¿Qué significa para usted correr en Jerez?

R: Es un sueño. Al final, desde pequeño lo he visto desde la tele. Veía la peluqui, Nieto, toda la gente ahí y estoy deseando pasar por ahí y sentir toda la afición, todo el calor y ojalá hacer una buena carrera para ellos, para la afición. Eso me motiva un montón; tener a esa afición y encima española es lo mejor y habrá que dar espectáculo este finde por ellos.

P: ¿Siente ese cosquilleo por dentro al llegar a Jerez?

R: Yo creo que hasta el domingo no tendré ese cosquilleo, pero sí que tengo ganas de rodar en Jerez con todo ya en el Mundial.

P: Aquí ha ganado Marc y el año pasado Álex, ya solo falta usted para completar el trío de victorias de Vertical…

R: (Risas) Habrá que pensar en el finde y el domingo a ver si podemos llevarnos la victoria, pero veremos cómo estamos.

P: ¿Le han metido presión los hermanos Márquez?

R: No, no. No me meten presión.

P: Todos le dan como favorito al título este año y algunos incluso le ven en MotoGP en unos años. ¿Cómo se lidia con esa presión siendo tan joven?

R: De momento lo llevo bien. Si es que yo no veo nada, no escucho las cosas. Lo sé que se habla, pero intento desconectar un poco. Está bien que piensen eso de mí y eso mola, me motiva porque significa que estamos haciendo las cosas bien y que va por buen camino. Y ojalá que sigan hablando hasta final de temporada, porque será una buena señal. De momento intento gestionar la presión, estar tranquilo, ir carrera a carrera, como he dicho, entreno a entreno, y eso es lo que estoy haciendo y voy a seguir haciendo hasta el final de temporada para quitarme un poco de presión.

P: ¿Tiene algún truco para gestionar toda esa presión?

R: De momento no. Tampoco hay tanta presión. Acabamos de empezar. Si en algún momento tengo mucha presión y me lo noto, claramente les pediré consejo, que ellos han vivido eso e incluso a nivel más grande, así que habrá que escucharlos.

P: ¿Le afecta en algo llevar la presión de ser el protegido de Márquez o es más una motivación extra?

R: Para mí, siempre digo que es motivación. No le veo la presión, la verdad. Yo siempre digo que es motivación; si me ha cogido es por algo, porque ha visto algo en mí. Y eso me motiva un montón. Sé que estoy al lado de los mejores, rodeado de los mejores, y me da mucha tranquilidad. Claramente me centro en mí, está la presión, pero es algo normal. No me presiona a mí, sino que me motiva.

P: ¿Entrenar con ellos le ha hecho mejor piloto?

R: No diría mejor piloto. Desde pequeño he entrenado y ha ido bien todo. Pero sí que es verdad que he aprendido muchas cosas con él y claramente te hace mejor piloto estar al lado. Pero al final tampoco entrenamos tanto juntos. Uno está por un lado, otro por otro. Yo soy de Murcia y no entrenamos tanto. Claramente, cuando entrenamos, aprendo fuera de pista y dentro. Pero normalmente me enseña más y me ayuda más a las cosas de fuera, de cosas que él ha vivido, porque él ha vivido ya todo y todas las cosas que me pasan a mí, él las ha vivido. Eso es lo que más ayuda, tener a alguien así que, por donde ha pasado él, pasaré yo seguramente. Ojalá sea así y él estará ahí para ayudarme.

P: El buen ambiente que hay en Aspar, la cultura de sacar pilotos de la academia y la exigencia que hay, ¿le ha ayudado a crecer como piloto?

R: Al final creces siempre. Vas conociendo a gente, vas aprendiendo cosas de todos los que han estado aquí y te va sumando todo, todo suma. Por supuesto que me hace mejor piloto esto, me hace mejor piloto estar con Marc… Al final todo suma y estoy superagradecido de eso.

P: Dijo Acosta en una entrevista reciente que le ve en la terna de pilotos que pueden subir a MotoGP en 2029. ¿Se ve Máximo Quiles en MotoGP en 2029 o cree que puede llegar antes?

R: Ojalá sea antes. Pero, lo que he dicho, hay que ir paso a paso y ahora estoy centrado en Moto3. Tengo muchas ganas de Moto2 y verme en esa moto y ojalá vaya todo bien y llegue a MotoGP. Pero vamos a estar primero en Moto3, que queda mucho camino y vamos a ir paso a paso, que acabo de empezar. La semana pasada hice una temporada completa, no la semana pasada, el mes pasado en Austin. Llevo solo una temporada e iremos paso a paso. Pero lo intentaremos y lucharemos por ello.

P: Imagino que sería un sueño estar en MotoGP 2029. ¿Lo firmaría ya?

R: Hombre, Y tanto.

P: ¿Qué sueño le queda por cumplir?

R: Buff, muchos. Todavía no he cumplido ninguno, la verdad. No sé. Sí que he cumplido, debutar en el Mundial, que era uno de los sueños. Pero yo quiero soñar en grande y quiero ser campeón del mundo de MotoGP, no solo una vez, sino varias veces. No me basta con una y ojalá lo consiga. Por eso vamos a trabajar. Vamos a intentar luchar por este título y luego ya más adelante veremos cómo va Moto2 y vamos a ir paso a paso.

P: ¿Cuándo crees que se puede dar ese sueño grande?

R: Ya lo veremos. Primero hay que pasar Moto3, luego Moto2 y luego MotoGP e ir rápido en MotoGP, que no será fácil.

P: Y cuando llegue, sea el año que sea, ¿le gustaría compartir pista con Marc?

R: Hombre, claro que sí. Sería un sueño. A ver si me espera. Ya le diré que me espere un poco.

P: ¿Se lo ha pedido?

R: Me lo dijo una vez. Me dijo ‘yo te espero, pero tienes que subir rápido’. Me tocará subir rápido.