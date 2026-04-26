This is Jerez: así fue el espectacular despertar de la catedral

Jerez amaneció con el tradicional encendido de la pelouse del circuito andaluz. Como es habitual en la catedral del sur, el domingo de carreras amanece con un espectacular despertar. En torno a las 6:30 de la mañana, la gente se congrega en la Pelouse para hacer los primeros ensayos del encendido. Y a las 6:50, justo antes de que amaneciera, tuvo lugar el encendido oficial.

El speaker oficial del circuito de Jerez anunció el encendido de la noche. «La mejor afición del mundo ya está en Jerez», decía, justo antes de hacer la cuenta atrás para que la gente encendiera las linternas de sus teléfonos móviles. En cuanto terminó la cuenta atrás, toda la pelouse se iluminó junto con el famoso cartel de «This is Jerez».

Una tradición que lleva haciéndose muchos años y despierta al paddock de Jerez, donde duermen los pilotos, cada domingo de carreras en el GP de España de MotoGP.