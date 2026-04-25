Marc Márquez: «Hoy es San Marc, algún santo me ha ayudado»

Marc Márquez atendió a los medios de comunicación en Jerez después de su épica victoria en la sprint. El ilerdense reinó en medio del caos después de sufrir una caída que parecía que iba a ser el final. Pero el siete veces campeón de MotoGP tiene más vidas que un gato y volvió a hacer de las suyas. Se levantó, cambió de moto y ganó la carrera. Ni él mismo se lo creía. «Algún santo me ha ayudado», decía tras explicar que hoy es su santo, «San Marc».

Este 25 de abril se celebra San Marcos –Marc en catalán–, que echó una mano al piloto español para que se produjera ese milagro que necesitaba para ganar. Se puede decir que el 93 pescó en río revuelto y que ganó con la suerte del campeón: «Sí, y me lo han dicho que hoy es San Marc. Algún santo me ha ayudado, porque evidentemente ha sido un error quedarse una vuelta más. Se ha visto luego, pero las previsiones decían que habría lluvia ligera, que no llovería tan fuerte. Entonces, cuando quedan cuatro vueltas en un sprint, dices: «Nos mantenemos fuera». Pero bueno, me he caído en la curva que tocaba en el momento que tocaba. Entonces, una vez estaba en el suelo, he visto que no se ha parado la moto y cuando he levantado, digo: «¿Qué hago?». Y digo, me espero aquí, dejo que pasen todos. Y cuando ha pasado ya el último piloto que venía, he entrado a box para cambiar la moto porque sabía que era la única opción que tenía de intentar coger puntos».

Sobre el momento en el que se vio que estaba para ganar y el espectacular adelantamiento que le metió a Pecco Bagnaia, el ganador de la sprint reconoció que «no he sabido dónde estaban y qué posición tenía hasta que he pasado por meta y he visto P3. Entonces sabía que era el segundo y justo esa vuelta en la curva dos he visto que Binder se caía, y digo por descarte voy segundo ahora luchando por la victoria. No sé si ha sido en esa misma vuelta o en la siguiente, he adelantado a Pecco cuando lo he visto. En el momento que lo he alcanzado, lo quería adelantar en ese momento porque es la mejor manera de mantener la concentración. Y luego sí que es verdad que las dos últimas vueltas han sido las más difíciles porque digo ahora ya sí que no me puedo caer. Después de todo lo que hemos hecho, ahora ya si me caigo, ya sí que se destruye todo».

Respecto a la carrera del domingo de MotoGP, donde se espera sol y mucho calor como es habitual aquí en Jerez, Marc Márquez dijo: «Mañana ya va a ser un día más normal. Hoy ha sido un día de estos revueltos, donde tocaba surfear, navegar de la mejor manera. Y lo hemos podido hacer, en el qualy y en la sprint. Mañana será un día normal y en un día normal se ha visto que en tres vueltas Álex me ha pillado y me ha pasado. Y ayer era el más rápido por tres o cuatro décimas mínimo, de ritmo. Mañana tenemos que saber entender esto, no dejarnos llevar por el subidón, la euforia de Jerez, de la victoria de hoy, y salir bien, dar el 100%. Pero sabemos que hay un Álex sobre todo, y luego un Di Giannantonio y un Bezzecchi que están un pasito por delante nuestro, pero intentaremos saber sufrir y saber defendernos».

Su objetivo no ha cambiado a pesar del triunfo y él saldría contento de Jerez con «un podio» en la carrera, «que era el objetivo del jueves». «Venía con un objetivo realista y creo que sigue siendo un objetivo realista el podio. Un objetivo no realista sería la victoria que hoy hemos ganado, pero se han tenido que cuadrar varias cosas», añadió.

El leridano comentó que todavía le faltan cosas en seco: «Seguir trabajando y seguir acumulando sensaciones. No consigo pilotar con la misma fluidez del año pasado. No me sale con la misma facilidad, pero al final esto pasa. En el deporte, de golpe te sale el regate, de golpe no. De golpe te entran todos los goles, de golpe no. A base de insistir, intentaremos dar el 100% en cada entreno para darle la vuelta a la situación y poder ser más competitivos».

Por último, Marc Márquez explicó qué parte del pilotaje no le sale como le gustaría: «Es un poquito todo en general. Pero ya cuando vas más rígido encima de la moto de lo normal, no juegas igual con el cuerpo, quieres ganar tiempo donde te sientes fuerte, que es donde ya vas rápido, y ahí exageras más. Es una rueda que no es la primera ni la última vez que me va a pasar en mi carrera deportiva, sino que esta rueda de un día para otro, de un circuito para el otro, a ver si la podemos ir cambiando. Lo importante es que, estando así, que no me acaban de salir las cosas, ayer estaba cuarto, hoy sí que hemos hecho la pole, pero unas condiciones diferentes. Pero es eso, es ir trabajando ese punto».