Marc Márquez está de vuelta: consigue en Jerez una pole 245 días después

Marc Márquez ha vuelto. El vigente campeón emergió en agua para llevarse la pole en el GP de España de MotoGP. No salía desde la primera posición desde el GP de Hungría de 2025. 245 días han pasado desde que el español firmó su última pole. Demasiado tiempo para un piloto de su categoría. Aprovechó las condiciones delicadas de la pista para volver a lo más alto. Segundo fue Johann Zarco y tercero Fabio Di Giannantonio. Su hermano, Álex Márquez, que fue el más rápido el viernes, salvó el día y saldrá quinto, justo detrás de Bezzecchi.

Día atípico en Jerez. La lluvia hizo acto de presencia en el circuito de Jerez-Ángel Nieto y la película cambiaba por completo. El agua también quería ser partícipe de este Gran Premio de España e hizo acto de presencia en la mañana del sábado para igualarlo todo. Ya en el FP3, previo a la clasificación, se vio un cambio de dinámica con respecto al viernes. Pedro Acosta mandaba con Márquez y Zarco a su estela, mientras que Álex Márquez, que había sido el más rápido en seco, era séptimo.

La lluvia se convirtió en protagonista en la qualy de MotoGP. Pedro Acosta sacó su mejor versión sobre mojado para salvar el peaje de la Q1. El piloto de KTM se metió en la Q2 tras marcar el segundo mejor tiempo, justo por detrás de Johann Zarco, que es un auténtico especialista en agua. De hecho, el Tiburón de Mazarrón fue el más rápido en la primera salida a pista en la Q2, por delante de Marc Márquez.

Acosta pasó de tener un día para olvidar e ir a la Q1 a convertirse en un firme candidato a la pole. Lo contrario le pasó a Álex Márquez, que era el gran favorito para hacerse con la pole a sufrir para alcanzar las primeras posiciones en la Q2. De hecho, el de Cervera se cayó en Nieto-Peluqui a 8 minutos del final cuando venía en casco rojo a rueda de Marc. En esa misma vuelta, el 93, que se había puesto primero en el giro anterior, rebajó en medio segundo su propio tiempo.

Su único rival era el francés Johann Zarco, un maestro en estas condiciones. El de Honda bajó en dos décimas el tiempo de Marc y en la siguiente vuelta lo bajó tres décimas más. Pero el número uno en agua es Marc Márquez y lo volvió a demostrar rebajando en 140 milésimas el crono del galo para hacerse con la pole. Zarco venía calcando el tiempo del español en la última vuelta lanzada, pero tuvo un susto al final que terminó confirmando la pole del nueve veces campeón del mundo.

Álex Márquez se levantó de la caída y acabó quinto. Día salvado para el piloto de Gresini, al que estas condiciones tan delicadas de la pista han perjudicado porque venía para hacer la pole en seco. Otro que también sufrió una caída fue Jorge Martín a cuatro minutos del final. El piloto de Aprilia terminó séptimo en la Q2, lo que significa que saldrá décimo en la carrera larga porque ha sido sancionado con tres posiciones en carrera por rodar lento en la práctica de ayer. Pero eso sólo le afecta a la carrera larga, no a la sprint. Pedro Acosta, por su parte, saldrá sexto.