Máximo Quiles vence por primera vez en Jerez con una victoria a lo campeón

Máximo Quiles se ha llevado la victoria en el GP de España de MotoGP en la categoría de Moto3. Lo ha hecho a lo campeón, tirando en las tres últimas vueltas para escaparse y meter casi dos segundos a sus rivales. El alumno aventajado de la escuela Marc Márquez ha logrado el triunfo en su primera carrera en el Mundial en Jerez. Para él era un circuito especial, de los marcados en rojo, y consiguió regalarle una victoria muy bonita a la afición española en la catedral del sur. Segundo fue Pitito Fernández y tercero David Muñoz.

El poleman salió algo lento y David Muñoz lo aprovechó para colocarse primero. El piloto del Liqui Moly Dynavolt Intact GP, que volvía a competir aquí en Jerez por primera vez tras la lesión, se situaba en la cabeza de carrera en el primer giro con Quiles a su estela. Pero Joel Esteban también quería ser protagonista y le metió la moto al piloto murciano, que caía hasta la tercera posición.

Con el paso de las vueltas, el grupo de cabeza se redujo a tres pilotos: Adrián Fernández, Máximo Quiles y David Muñoz. Las dos KTM de Carpe y Perrone se quedaron atrás, no podían seguir el ritmo que impuso Quiles al inicio. Pero un susto a mitad de carrera, cuando lideraba, le hizo perder la primera posición en detrimento de Pitito Fernández. También le adelantó Muñoz unos giros después, pero recuperó la posición rápidamente.

Por detrás aparecía un invitado inesperado, Marco Morelli. El compañero de Quiles en Aspar superó a las KTM y se fue directo a por el grupo cabecero. A pocas vueltas del final, el piloto murciano le metió la moto a Pitito para recuperar la primera posición en el tramo decisivo de la carrera. El joven piloto de 18 años metía una marcha más para dejar atrás a sus perseguidores.

Máximo Quiles comenzó a rodar en los 44 altos y el único que le podía seguir el ritmo era David Muñoz. A la hora de la verdad, el líder del Mundial de Moto3 sacó todo lo que se había guardado para dejar atrás a Muñoz. Recordó al mejor Marc Márquez, controlando la carrera, sin desgastarse en batallas innecesarias, aguantando las embestidas de sus adversarios.

Y en las últimas tres vueltas echó el resto y les metió 1.9 segundos de diferencia a Pitito, segundo, y Muñoz, tercero. Marco Morelli firmó una gran remontada, pero se quedó a las puertas del podio en un final de foto finish con Muñoz y Fernández. Con este triunfo, Máximo es más líder del Mundial de Moto3 y aventaja en 37 puntos al segundo, Álvaro Carpe.