Máximo Quiles no falla y firma la pole en Jerez

Máximo Quiles se ha llevado la pole en el GP de España de MotoGP en la categoría de Moto3 (1:44.070). El piloto murciano ha respondido al favoritismo marcando el mejor tiempo de la Q2 para salir desde la primera posición de la parrilla. David Muñoz, Álvaro Carpe y Adrián Fernández intentaron arrebatársela, pero el pupilo de Marc Márquez no dio opción y volvió a lo más alto de la clasificación con su última vuelta lanzada. Muñoz y Carpe le acompañarán en la primera fila.

El piloto de Aspar era el gran favorito a la pole. Ni siquiera las condiciones delicadas de la pista por el agua que había atizado el trazado jerezano frenaron al murciano, que ya había sido el más rápido en los entrenamientos libres de la mañana. Todos querían batir al líder del Mundial de Moto3, pero tanto él como el equipo tenían clara la estrategia para evitar que le cogieran la rueda. Salió el último, perdiendo así un minuto y medio de la sesión, pero de esta manera logró el objetivo de rodar en solitario y coger sensaciones con la pista en la primera vuelta sin tener tráfico delante.

Adrián Fernández fue el más rápido de inicio. Luego aparecieron por esa parte alta de la tabla, David Muñoz y Álvaro Carpe. El de Brenes reaparece en Jerez tras dos carreras ausente por una lesión. Muñoz se perdió las pruebas de Brasil y Austin por una fractura en el fémur izquierdo, pero ha vuelto con fuerza para este GP de España. Le cancelaron una vuelta que le ponía líder por exceder los límites de pista, pero se rehízo en los últimos compases para volver arriba.

Máximo Quiles se situaba primero a cinco minutos del final de la Q2. Pero ese tiempo no sería suficiente. Sus rivales lo rebajarían en la segunda tanda con neumáticos nuevos. Pero el murciano iba por detrás y también mejoró su crono, aunque se salvó por los pelos. Una caída de Pitito Fernández al final de la sesión perjudicó las vueltas de casi todos los pilotos, pero no la de Máximo, que se escapó por poco y pudo lograr la pole.

El 28 puso el modo killer on para esa última vuelta y voló por la pista. Parecía que había un cohete rodando por el circuito de Jerez-Ángel Nieto y no una Moto3. Quiles bajó el crono de Muñoz, que era la referencia por la pole, en tres décimas para llevarse la pole en su primera vez en este circuito en el Mundial de Moto3. No se arrugó y este domingo el piloto del Aspar Team partirá desde la pole en busca de otra victoria que le permita aumentar la ventaja en el campeonato.