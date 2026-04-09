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¿Por qué no se celebra el GP de Qatar del Mundial de MotoGP 2026?

Descubre por qué se ha aplazado el GP de Qatar 2026 en MotoGP

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Marc Márquez
Marc Márquez, durante el GP de Estados Unidos de MotoGP. (EFE)

El Mundial de MotoGP, hace unos días, hizo oficial el aplazamiento del Gran Premio de Qatar, que estaba fijado en el calendario para disputarse del 10 al 13 de abril, debido al conflicto armado que está ocurriendo en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán. Tras estudiar el caso, la organización ha decidido traspasar la cita de Lusail al 8 de noviembre, lo que supondría hasta un total de tres carreras de forma consecutiva: Australia, del 23 al 25 de octubre; Malasia, del 30 de octubre al 1 de noviembre; y la cita en territorio qatarí.

A partir de estos tres escenarios, la competición no volvería hasta el próximo 20 de noviembre, donde MotoGP aterrizaría en Portugal y, posteriormente, Valencia para competir de nuevo en dos semanas consecutivas los últimos dos Grandes Premios de la temporada.

Por qué no se celebra el GP Qatar

Tal y como destacó el propio CEO de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, la decisión de suspender el GP de Qatar fue por pura «seguridad y bienestar» de todo el «paddock» y de la competición: «Esta decisión se tomó con sumo cuidado y en plena coordinación con nuestros socios en Qatar y en todo el ‘paddock’. Nuestra prioridad es siemprela seguridad y el bienestar de todos los involucrados en MotoGP, así como garantizar que cada Gran Premio se celebre con los más altos estándares»

Por otro lado, el directivo también tuvo palabras para los aficionados del motociclismo: «También reconocemos la importancia de brindar claridad a nuestros aficionados lo antes posible, y los poseedores de entradas tendrán la oportunidad de conservarlas para el próximo evento».

Por último, no quiso olvidarse de los GP de Portugal y Valencia, los cuales tuvieron que adaptarse a las circunstancias del «calendario actualizado»: «Asimismo, quiero agradecer a nuestros socios en Portimão y Valencia su colaboración y flexibilidad para facilitar una transición fluida al calendario revisado. Confiamos en que el calendario actualizado nos permitirá mantener la calidad del campeonato y ofrecer a los aficionados una temporada de carreras excepcional».

Comunicado oficial de MotoGP

La organización de MotoGP anunció la decisión a través de un comunicado en su página web. «MotoGP confirma que el Gran Premio de Qatar, inicialmente previsto para abril, se ha aplazado al 8 de noviembre debido a la actual situación geopolítica en Oriente Medio. Esta decisión se ha tomado en estrecha colaboración con la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), el promotor y las autoridades locales de Qatar, con el objetivo principal de garantizar la seguridad, el bienestar y la máxima calidad del evento para todos los participantes y asistentes. Tras un exhaustivo análisis de posibles escenarios y del calendario, se ha elegido la fecha revisada para garantizar una interrupción mínima en el calendario general de MotoGP. Como resultado, el GP de Portugal en Portimao se celebrará ahora el 22 de noviembre, y la ‘season finale’ de Valencia se trasladará al 29 de noviembre, mientras que el resto de rondas del Campeonato del Mundo de MotoGP 2026 no se verán afectadas», citó la organización.

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