¿Por qué no se celebra el GP de Qatar del Mundial de MotoGP 2026?

El Mundial de MotoGP, hace unos días, hizo oficial el aplazamiento del Gran Premio de Qatar, que estaba fijado en el calendario para disputarse del 10 al 13 de abril, debido al conflicto armado que está ocurriendo en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán. Tras estudiar el caso, la organización ha decidido traspasar la cita de Lusail al 8 de noviembre, lo que supondría hasta un total de tres carreras de forma consecutiva: Australia, del 23 al 25 de octubre; Malasia, del 30 de octubre al 1 de noviembre; y la cita en territorio qatarí.

A partir de estos tres escenarios, la competición no volvería hasta el próximo 20 de noviembre, donde MotoGP aterrizaría en Portugal y, posteriormente, Valencia para competir de nuevo en dos semanas consecutivas los últimos dos Grandes Premios de la temporada.

Por qué no se celebra el GP Qatar

Tal y como destacó el propio CEO de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, la decisión de suspender el GP de Qatar fue por pura «seguridad y bienestar» de todo el «paddock» y de la competición: «Esta decisión se tomó con sumo cuidado y en plena coordinación con nuestros socios en Qatar y en todo el ‘paddock’. Nuestra prioridad es siemprela seguridad y el bienestar de todos los involucrados en MotoGP, así como garantizar que cada Gran Premio se celebre con los más altos estándares»

Por otro lado, el directivo también tuvo palabras para los aficionados del motociclismo: «También reconocemos la importancia de brindar claridad a nuestros aficionados lo antes posible, y los poseedores de entradas tendrán la oportunidad de conservarlas para el próximo evento».