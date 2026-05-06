No es ineficiencia, es humanidad: la psicología explica por qué sigues prefiriendo la caja de siempre al autopago y tiene todo el sentido

Nicholas Epley, psicólogo de la Universidad de Chicago, ha publicado un estudio en el que ha demostrado cómo el estado de ánimo de las personas puede mejorar gracias a la interacción con otras personas, aunque sean desconocidas. Este experto en la materia ha relacionado esta conclusión con las conductas de las personas que evitan pagar en las nuevas máquinas de autopago que podemos encontrar en los supermercados. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología con respecto a las personas que van a las máquinas de autopago.

Los grandes avances tecnológicos de los que estamos siendo testigos en los últimos años están haciendo del ser humano un ente más solitario. La inteligencia artificial es el último ejemplo de cómo una máquina incluso puede suplantar a otra persona en el mundo laboral o simplemente dando cariño a un ser a través de una pantalla. Esto ocurre con otras muchas herramientas que disminuyen la interacción de las personas con otras. Por ejemplo, las máquinas de autopago del supermercado.

Esto lo podemos ver en la mayoría de los supermercados de todo el mundo, donde se han habilitado unas cajas en las que puedes depositar los productos elegidos y comprarlos sin la ayuda de un profesional. Simplemente tendrás que pasar un código de barras o seleccionar el producto para pesarlo y posteriormente pagar con tarjeta de crédito o incluso en efectivo. Todo en cuestión de minutos y sin guardar interacción con ninguno de los cajeros.

La psicología y el autopago

La psicología también ha entrado en esta conducta que se centra en una pregunta: ¿por qué los usuarios siguen prefiriendo las máquinas de siempre frente a las de autopago? Nicholas Epley, psicólogo conductual de la Universidad de Chicago, ha sido el encargado de publicar su investigación en un estudio en el que demuestra que el ánimo de las personas mejora o empeora gracias a la interacción con desconocidos. Es decir, estas microinteracciones humanas tienen efecto en el bienestar emocional de las personas.

Esto explica por qué, según la psicología, los seres humanos siguen prefiriendo acudir a su caja de siempre para tener un pequeño contacto con otra persona, aunque sea un desconocido. Según desvela este estudio, en mayor medida esto hará que mejore el ánimo de las personas frente al pago en una caja de autopago que se realiza en soledad y sin guardar ningún tipo de interacción con otra persona. Según la muestra elegida por este psicólogo, fue mayor el número de personas que tuvieron un impacto positivo cuando fueron asistidas por otra persona en una caja de toda la vida.

Es decir, según Nicholas Epley, las personas que evitan las máquinas de autopago no lo hacen por un rechazo a la última tecnología, ya que, de forma involuntaria, están siendo seducidas por un contacto humano. Estos son los vínculos débiles de los que habló Mark Granovetter en su estudio The Strength of Weak Ties, en el que se analizaron estos contactos breves con personas desconocidas que son positivos para el bienestar emocional de los individuos.

Esto también se aplica a los pequeños gestos que se pueden tener con otras personas desconocidas y que pueden tener un impacto positivo para ambos. Tales actos como un «hola» o un «gracias» a una persona que no conoces pueden hacer más feliz a la otra parte. Así que es una práctica totalmente recomendable y un deber para todos los ciudadanos en el día a día.