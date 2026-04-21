¿DANA a la vista? Jorge Rey adelanta el tiempo para este puente de mayo y no trae buenas noticias

Jorge Rey adelanta el tiempo para este puente de mayo y no trae buenas noticias, tendremos que prepararnos para una nueva DANA a la vista. Las lluvias parece que van a cobrar un importante protagonismo en estos días en los que quizás nadie hubiera imaginado una situación que se complica por momentos. Tocará empezar a prepararse para una serie de cambios que vamos a vivir en breve. El tiempo cobrará un importante protagonismo en unas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta.

Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, tendremos en mente en estos días en los que quizás nadie hubiera imaginado este puente de mayo pasado por agua. Este año en el que podríamos disfrutar de una naturaleza que parece que nos estará llamando. Esperamos un giro radical que puede acabar siendo lo que nos sumergirá de lleno en una serie de cambios que pueden convertirse en una novedad clave en estas próximas jornadas que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado. Jorge Rey se adelanta y pone esta DANA a la vista.

Llega una posible DANA

Las lluvias abundantes que hemos tenido en estas jornadas que dejamos atrás, vuelven con fuerza y lo hacen de tal manera que tocará estar preparados para una serie de novedades destacadas. Un giro radical que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado.

Es hora de conocer lo que puede pasar en breve y descubrir un tiempo que parece que nos dará señales de que algo está a punto de pasar. Cuando pensábamos que ya habíamos tenido suficiente lluvia, con unos registros que este invierno sobrepasan a todos los récords, volveremos a sacar el paraguas.

Lo que nos estará esperando es un giro radical que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. En estos días en los que quizás tendremos que ver llegar un destacado cambio de tendencia que nos afectará de lleno. Hay un experto que no duda en adelantarse a todo lo que esperaríamos.

Jorge Rey no duda en avanzar una previsión del tiempo que sitúa a todos aquellos que tienen vacaciones en estas fechas en un cambio brusco de tendencia. De la marcada estabilidad podemos pasar a unas lluvias que ponen los pelos de punta y pueden ser especialmente abundantes, algo que nadie desearía en el Puente de Mayo.

No trae buenas noticias Jorge Rey para este puente de Mayo

Este nuevo vídeo de Jorge Rey nos adelanta a una semana vista y hace que estemos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Es hora de empezar a ver llegar algunas señales de cambios, cuando las temperaturas parece que se disparan en media España.

En algunas partes del país vamos a tener varios grados por encima de lo que sería habitual en esta época del año. En un giro radical que nos sumergirá de lleno en unas cifras que no son nada buenas. Lo que puede pasar es algo realmente sorprendente para estas jornadas.

La AEMET, de momento, nos explica lo que puede pasar en breve con media España con un sol que hace subir las temperaturas de una forma casi veraniega: «La formación de una baja al oeste de la Península favorecerá la entrada de una masa de aire cálido de origen subtropical. Se esperan cielos con intervalos de nubes, fundamentalmente medias y altas, que se desplazarán de oeste a este. Se prevén tormentas acompañadas de precipitaciones o rachas muy fuertes en el Cantábrico oriental y alto Ebro. Pueden extenderse con menor probabilidad a Galicia, Ibérica de Aragón y valle del Ebro, donde las rachas muy fuertes de viento serían el principal fenómeno adverso, y al Pirineo con precipitaciones puntualmente fuertes. No se descarta que puedan darse tormentas aisladas, en general con poca precipitación, en las mesetas, Extremadura y el entorno de Sierra Morena. Continuará la entrada de calima hacia la Península desplazándose de oeste a este. Se espera un ascenso de las temperaturas en casi toda la Península, que podría ser notable en el caso de las máximas del litoral norte. Solo en Valencia y el oeste de la meseta norte bajarán las máximas. En Baleares se esperan pocos cambios y en Canarias, descensos, sobre todo en las islas orientales. Se esperan máximas muy altas para la época, que pueden superar los 32C en diversos valles del sur y en el del Ebro».

Las alertas estarán activadas: «Probables tormentas, acompañadas de precipitaciones o rachas muy fuertes en el Cantábrico oriental y alto Ebro. Pueden extenderse con menor probabilidad a Galicia, Ibérica de Aragón y valle del Ebro, donde las rachas muy fuertes de viento serían el principal fenómeno adverso, y al Pirineo con precipitaciones puntualmente fuertes. Temperaturas máximas de más de 35C en el Guadalquivir. El viento soplará flojo de componente sur en la Península, con predominio de la componente este en el área mediterránea y el Cantábrico, donde puede ser moderado a fuerte en la costa norte. Poniente moderado a fuerte en el Estrecho. En Canarias se prevé viento de componente norte, de flojo a moderado».