Incredulidad ante el mapa de la AEMET en Cataluña: del cielo despejado a las tormentas locales fuertes en cuestión de horas

Del cielo despejado a las tormentas locales fuertes en cuestión de horas, Cataluña se prepara para descubrir un cambio de tendencia que nos sumergirá en lo peor de estos días. Tendremos que empezar a visualizar un destacado cambio radical de tendencia que. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en una serie de cambios que llegan a toda velocidad y pueden cambiar por completo lo que nos esperaríamos.

En esta época del año lo que puede pasar es un giro radical que hasta el momento nadie hubiera imaginado llegar. Cataluña es una de las comunidades autónomas que más se ha visto afectada por una situación de tormentas que no se han detenido en un invierno de lo más intenso. Con la llegada de la primavera, el cambio ha acabado siendo significativo, las temperaturas han subido de forma significativa y han acabado siendo las que nos afectarán de lleno, en estos días de temporada. Sin duda alguna, tenemos que empezar a ver llegar un destacado cambio de tendencia que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más.

El mapa de la AEMET en Cataluña provoca incredulidad

Es importante estar preparados para un giro radical en el tiempo que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Estaremos a merced de una situación que puede ir cambiando por momentos, en especial en estos días en los que tocará conocer lo que puede pasar.

Estaremos pendientes de una serie de cambios que, sin duda alguna, acabarán siendo esenciales en estos días en los que cada elemento cuenta. La AEMET no duda en darnos algunos elementos que pueden acabar de convertirse en la antesala de algo más.

De un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada elemento cuenta. Es momento de aprovechar el sol más que nunca, en especial, si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Cataluña ve con incredulidad el mapa de una AEMET que parece que no trae buenas noticias, sino todo lo contrario. Tocará empezar a tener en consideración, algunos elementos que serán esenciales en breve. Un giro radical que puede poner los pelos de punta a los más previsores.

Del cielo despejado se pasará a las fuertes tormentas en horas

Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en especial en este punto del país, donde cada pequeño gesto puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Este cambio en el tiempo que nos estará esperando, puede ser clave en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo poco nuboso o despejado; en el Pirineo, nubosidad de evolución diurna con chubascos acompañados de tormenta por la tarde, con probabilidad de que sean localmente fuertes y sin descartar que se extiendan a zonas colindantes de manera dispersa y menos intensa; en el litoral, intervalos de nubes bajas sin descartar bancos de niebla locales a primeras horas. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde la componente sur con intervalos de moderado».

Las alertas estarán activadas: «En el Pirineo, chubascos acompañados de tormenta por la tarde, con probabilidad de que sean localmente fuertes».

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos una previsión del tiempo para estos días que tenemos por delante: «La inestabilidad en el nordeste peninsular dará lugar a nubosidad de evolución y tormentas en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos. Estas tormentas podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, así como dejar chubascos fuertes en los Pirineos orientales. En el resto del territorio predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos o con nubes altas. Habrá también intervalos de nubes bajas matinales en los litorales del Cantábrico y del Mediterráneo.

Se prevé una entrada de calima en la Península a lo largo del día desde el oeste, mientras que en Canarias irá remitiendo.

Se espera un descenso de las temperaturas máximas en el litoral gallego y en el Ampurdán, con cambios poco relevantes en el resto; las mínimas subirán en el interior del País Vasco, Cantabria, norte de Burgos y alto Ebro, y variarán poco en las demás zonas. En Canarias las temperaturas descenderán de forma generalizada, incluso de manera notable (más de 6 grados).

El viento soplará flojo y variable en el interior; en los litorales dominará el régimen de brisas y se espera levante moderado en el Estrecho. En Canarias, el viento será de componente oeste moderado». Esta tarde quizás toque sacar el paraguas ante estos cambios que llegan.