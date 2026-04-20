Jorge Rey lo confirma y es oficial: el fenómeno ‘El Niño’ alterará por completo el verano y el final de la primavera 2026

El fenómeno de El Niño alterará por completo el verano y el final de la primavera 2026, lo que confirma Jorge Rey es oficial y pone los pelos de punta. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que, sin duda alguna, nos trasladará a lo peor de una situación que puede ser esencial que tengamos en cuenta. En estos días en los que quizás tocará estar pendientes de unos cambios importantes.

Es oficial y lo confirma un experto en el tiempo que nos sumergirá en lo peor de algunas situaciones que pueden ser esenciales. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, es momento de poner en práctica determinados detalles que, acabarán siendo los que nos acompañarán en unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Esta previsión del tiempo parece que nos sumergirá de lleno en algunos cambios que pueden ser los que nos acompañará en estas próximas jornadas. Con la mirada puesta a estos cambios que, sin duda alguna, deberemos tener en mente en la previsión de un tiempo cambiante.

El fenómeno El Niño alterará por completo el verano y el final de la primavera 2026

Será mejor que nos preparemos para una serie de cambios que pueden ser esenciales y que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado lo que teníamos en mente, es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en breve en esta primavera 2026 con ciertos cambios.

Estaremos a merced de un giro radical que puede acabar convirtiéndose en algo esencial en unos días en los que quizás nadie hubiera imaginado ver llegar este cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Esta primavera parece que el tiempo nos está sumergiendo de golpe en un verano que llegará con unas temperaturas que pueden poner los pelos de punta. Lo que nos estará esperando es algo radicalmente diferente y eso quiere decir que tocará estar pendientes de estos cambios.

Es momento de ver qué nos puede estar esperando en estos días en los que la situación puede cambiar por momentos, en unas jornadas en las que cada detalle puede ser esencial que tengamos en cuenta.

Es oficial y lo confirma Jorge Rey

Jorge Rey nos explica desde su canal de El Tiempo lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un giro radical que podría acabar de alterar algunos detalles que acabarán marcando la diferencia. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en breve.

Es oficial esta situación que explica Jorge Rey en su canal, pero cuidado, de momento la AEMET nos sumerge de lleno en una situación poco común. Tal y como nos explican desde la AEMET: «La inestabilidad en el nordeste peninsular dará lugar a nubosidad de evolución y tormentas en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos. Estas tormentas podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, así como dejar chubascos fuertes en los Pirineos orientales. En el resto del territorio predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos o con nubes altas. Habrá también intervalos de nubes bajas matinales en los litorales del Cantábrico y del Mediterráneo.

Se prevé una entrada de calima en la Península a lo largo del día desde el oeste, mientras que en Canarias irá remitiendo.

Se espera un descenso de las temperaturas máximas en el litoral gallego y en el Ampurdán, con cambios poco relevantes en el resto; las mínimas subirán en el interior del País Vasco, Cantabria, norte de Burgos y alto Ebro, y variarán poco en las demás zonas. En Canarias las temperaturas descenderán de forma generalizada, incluso de manera notable (más de 6 grados)».

Las alertas estarán activadas en estas partes del país: «Tormentas y chubascos localmente fuertes, con probables rachas de viento muy fuertes y posibilidad de granizo, en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos. Descenso notable de las temperaturas (más de 6 grados) en Canarias. El viento soplará flojo y variable en el interior; en los litorales dominará el régimen de brisas y se espera levante moderado en el Estrecho. En Canarias, el viento será de componente oeste moderado».

Durante la semana se irá formando una importante borrasca: «La borrasca situada al oeste de la Península se desplazará ligeramente hacia el noroeste y dejará en la mitad occidental peninsular un ambiente menos caluroso que en la oriental. Se esperan nubes bajas en el Cantábrico, que podrían dejar alguna llovizna, y, durante la mañana, en el tercio oeste peninsular y el Estrecho. Podrían darse chubascos aislados con tormenta en los Pirineos y en el Maestrazgo. En el resto del territorio y Baleares, se esperan cielos poco nubosos o con nubes altas. En Canarias, se prevén cielos nubosos y precipitaciones en las vertientes norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Son posibles las brumas o los bancos de niebla matinales en el interior de Galicia por la mañana y en zonas de la cordillera Cantábrica en horas centrales. Seguirá habiendo polvo en suspensión, principalmente en la mitad este peninsular y Baleares. Las temperaturas máximas bajarán en la mitad oeste, incluso de forma notable en el oeste de Galicia, y aumentarán en la mitad este y Baleares. Las mínimas descenderán en el tercio oeste y Cantábrico, y se mantendrán sin cambios o ascenderán levemente en el resto. En Canarias bajarán ligeramente».