Hoy, 20 de abril de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con intervalos nubosos y nubes de evolución, especialmente por la tarde. Se esperan chubascos dispersos en el interior, con posibilidad de tormentas y brumas en el litoral. Las temperaturas se mantendrán estables o con ligeros ascensos. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado con brisa suave

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, con una suave brisa que acaricia la ciudad. Las temperaturas rondan los 14 grados y aunque la probabilidad de lluvia es baja, hay un ligero riesgo de que aparezcan algunas gotas en la tarde-noche. La humedad, que alcanzará su punto máximo, hará que el ambiente se sienta algo cargado, pero el sol, que saldrá a las 07:21, promete iluminar el día con su calidez.

Ya por la tarde, el termómetro podría alcanzar los 25 grados, ofreciendo un respiro agradable antes de que el sol se despida a las 21:00. El viento, con una velocidad media de 10 km/h, será un compañero constante, aunque sin llegar a ser fuerte. Así que, si decides salir, disfruta de las horas de luz y de un tiempo que, aunque algo pesado, invita a pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Nubes grises y viento fresco en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 13 grados y un cielo cubierto que invita a la precaución. A medida que avanza el día, el viento soplará con fuerza desde el norte, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h, mientras la probabilidad de lluvia se mantiene en un 10%.

La tarde traerá consigo un ligero ascenso en la temperatura, alcanzando los 23 grados, pero no sin antes dejar caer algunas gotas. La sensación térmica podría descender, especialmente con la humedad que podría llegar al 95%. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse, ya que el tiempo puede ser caprichoso y cambiar en un instante.

Guecho: cielo despejado y ambiente agradable

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:22. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 14 grados y no se espera lluvia, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos. La humedad, aunque alta, no será un impedimento, con un 75% que hará que el ambiente se sienta un poco pesado.

Por la tarde, el termómetro alcanzará los 19 grados, ofreciendo un clima agradable para disfrutar del exterior. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento soplará suavemente desde el norte a unos 10 km/h, sin ráfagas que puedan sorprender. Con la puesta del sol a las 21:00, Guecho disfrutará de una jornada de luz prolongada, perfecta para cerrar el día con tranquilidad.

Santurce: cielo despejado y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 13 y 21 grados. Aunque no se esperan lluvias, una suave brisa de unos 10 km/h puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en algunos momentos.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo invita a salir y aprovechar el buen tiempo. Un café en una terraza o una caminata por el parque son opciones perfectas para disfrutar de esta jornada.

Cielos despejados y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos mayormente despejados y una temperatura fresca de 13 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se caldeará, alcanzando una máxima de 26 grados por la tarde, aunque existe una ligera posibilidad de lluvia en la tarde-noche. Se recomienda llevar una chaqueta ligera y disfrutar del sol, que se asomará con fuerza, pero no olvides un paraguas por si acaso.