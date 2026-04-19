Incredulidad ante la última predicción de Jorge Rey: «A finales de abril, se avecina un cambio que no esperábamos»

A finales de abril, se avecina un cambio que no esperábamos, la incredulidad ante la última predicción de Jorge Rey lo cambiará todo. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta. El tiempo se convertirá en uno de los grandes enemigos de una situación poco común. Un experto en el tiempo como este joven que en su día predijo la llegada de Filomena, no duda en darnos un avance de lo que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno en breve.

Un cambio que a finales de abril podría cambiarlo todo, el giro radical al que nos enfrentamos puede ser esencial. En estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo clave. En estos días en los que realmente puede pasar cualquier cosa, nos enfrentamos a un cambio que podría ser esencial. Este experto que tiene por delante una previsión del tiempo en el que cada elemento cuenta de una forma muy diferente. Esta última previsión de Jorge Rey podría ser clave en estas próximas jornadas.

La última predicción de Jorge Rey pone los pelos de punta

Pone los pelos de punta la última predicción de Jorge Rey, llega un cambio destacado que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Estos días de finales de abril en los que parece que el tiempo puede darnos alguna que otra sorpresa. Estaremos a merced de un cambio de ciclo que puede convertirse en la antesala de algo más. De un giro importante en el tiempo que parecerá que nos lleva atrás en el calendario.

Cuando pensábamos que el verano había llegado para quedarse, lo que tenemos por delante es algo radicalmente diferente. Las altas temperaturas de estos días pueden ser el caldo de cultivo perfecto de una temporada de tormentas que puede cambiar por completo lo que esperaríamos.

Tendremos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con unos detalles que nos harán estar pendientes de esta previsión del tiempo que nadie hubiera esperado. Estos tiempos en los que tocará ver lo que nos estará esperando en breve.

A finales de abril se espera un cambio que no esperábamos

No esperábamos un cambio que acabará siendo una realidad a finales de abril, una situación que, sin duda alguna, podremos empezar a ver llegar a una velocidad que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Tal y como explica en un vídeo que rápidamente se ha convertido en viral. Tocará estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser esenciales. Los expertos de la AEMET parece que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve, aunque de momento las alertas se concentrarán en ciertos puntos del país. Desde la AEMET lanzan esta previsión del tiempo: «La inestabilidad continuará en el norte y nordeste peninsular, especialmente en el Cantábrico, Ibéricas, Navarra y valle de Ebro. Se esperan nubes bajas matinales en Galicia, Cantábrico, litorales de la comunidad valenciana y oeste de Alborán, por la tarde, se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del noreste peninsular; en el resto del territorio, los cielos se mantendrán despejados o con alguna nube alta. Se prevén tormentas y chubascos localmente fuertes, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, en el sistema Ibérico, norte de Burgos, valle del Ebro, Navarra y Pirineos; más aisladamente, las tormentas podrían afectar al sistema Central, Serranía de Cuenca y a la cordillera Cantábrica. En Canarias, cielos con abundantes nubes medias y altas al principio del día, tendiendo a despejar. No se descartan brumas y nieblas en el interior de Galicia y de las comunidades del Cantábrico. La calima empezará a remitir en las islas Canarias más occidentales.Las temperaturas apenas variarán; solo subirán las máximas en el extremo norte, pudiendo ser estos ascensos notables en el norte de Galicia. En Canarias las temperaturas subirán en las islas orientales y bajarán en las occidentales».

Las alertas estarán activadas: «Tormentas y chubascos localmente fuertes, probables rachas de viento muy fuertes y posibilidad de granizo en el sistema Ibérico, norte de Burgos, valle del Ebro, Navarra y Pirineos. En Canarias, calima y rachas muy fuertes de viento en zonas altas de Tenerife y La Palma. El viento soplará flojo y variable en el interior y en régimen de brisas en general en los litorales, excepto en el Cantábrico donde el viento será moderado del este y nordeste, con posibles momentos de fuerte al norte de Galicia; se espera levante moderado en el Estrecho, con posibles rachas muy fuertes. El viento en el archipiélago canario será moderado y variable, y con rachas muy fuertes del sur en zonas altas de Tenerife, La Palma y, puntualmente, de La Gomera y Gran Canaria».