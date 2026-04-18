Malas noticias: las cabañuelas de Jorge Rey predicen la llegada de mal tiempo durante la segunda quincena de abril

La segunda quincena de abril puede ser la que esté especialmente a merced de una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento, según Jorge Rey, el mal tiempo acabará siendo una realidad. Deberemos estar muy pendientes de una situación que podría acabar siendo la que nos afectará de lleno, de la mano de un giro radical que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, en estos días en los que todo puede ser posible.

Las malas noticias llegarán para aquellos que esperan ver el sol en estos días en los que cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que cada elemento cuenta. Es importante saber lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente deberemos estar muy pendientes de algunos cambios destacados. Es hora de saber qué nos dicen unas cabañuelas que alertan desde hace días de un mal tiempo que acabará siendo una realidad en breve.

Llegan malas noticias durante la segunda quincena de abril

Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos acompañarán en breve. Con la mirada puesta a algunas situaciones que pueden convertirse en la antesala de algo más, mirando a unos cambios que nos golpearán de lleno.

No toda España se enfrenta a una mirada nueva, en este mal tiempo que parece que llega a toda velocidad y podría acabar siendo el que nos afectará de lleno. Tendremos que empezar a ver llegar una situación que Jorge Rey lleva tiempo haciéndonos ver.

Estaremos a merced de un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa. Cuando esperábamos que la estabilidad se convirtiera en algo común en estas fechas en las que cada detalle cuenta. Tendremos que estar muy pendientes de unas noticias que parece que irán a más en cualquier momento.

Tocará conocer lo que puede pasar en breve, cuando lo que nos está esperando es algo especialmente complicado de ver llegar. Son tiempos de cambios y de empezar a visualizar un giro destacado en estos días en los que parece que volvemos atrás en el calendario.

Las Cabañuelas de Jorge Rey predicen la llegada de mal tiempo

Jorge Rey lo vuelve a hacer y se adelanta a todos, nos lanza directamente hacía un mal tiempo que va multiplicándose por momentos. Lo que nos estará esperando es un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante.

Tocará ver en este vídeo viral de Jorge Rey lo que nos estará esperando en breve, con la mirada puesta a unos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en breve, a partir de estos días.

La AEMET coincide con Jorge Rey y empieza a darnos señales de cambios en el tiempo: «Se prevé que continúe la influencia de las altas presiones en el sur y en el área mediterránea; sin embargo, habrá cierta inestabilidad en los principales sistemas montañosos del interior de la Península y en las mesetas. En el interior peninsular habrá abundante nubosidad de evolución diurna. Se esperan tormentas y chubascos localmente fuertes, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, en los sistemas Central e Ibérico, en los Pirineos, en la meseta norte y, en menor medida, en la cordillera Cantábrica; en la meseta sur, estos fenómenos serán poco probables y aislados. Por otro lado, se esperan cielos nubosos con alguna precipitación débil en el norte de Galicia, mientras que en el resto predominarán los cielos despejados o con nubes altas. En Canarias se prevén intervalos nubosos. Son probables las brumas y las nieblas matinales en el interior de las comunidades del Cantábrico y en los litorales del Mediterráneo. Continuará la entrada de calima en Canarias, que acabará afectando a todas las islas».

Las alertas por lluvias intensas estarán activadas: «Tormentas y chubascos localmente fuertes, con probables rachas muy fuertes de viento, en los principales sistemas montañosos de la mitad norte y en Castilla y León. En Canarias, calima y rachas muy fuertes de viento en zonas altas de Tenerife. Las temperaturas máximas aumentarán en Galicia, bajarán en el norte de Burgos y en el interior del País Vasco y Cantabria, y se mantendrán sin cambios relevantes en el resto; las mínimas subirán de forma generalizada, salvo en el suroeste y en Baleares, donde no se esperan cambios. En Canarias las temperaturas subirán, de manera notable en las islas occidentales. El viento soplará flojo y variable en el interior y en régimen de brisas en los litorales; será moderado de levante en el Estrecho, con posibilidad de alguna racha muy fuerte. En Canarias, el viento será moderado y del sur y este; habrá rachas muy fuertes en zonas altas de Tenerife».