Castilla y León: día mayormente soleado con nubes y brumas, según AEMET

Hoy, 17 de abril de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León se espera un día mayormente poco nuboso, con la aparición de nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde, especialmente en las zonas de montaña. En el tercio norte, se prevén brumas y nieblas matinales dispersas, mientras que las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, especialmente en las mínimas. El viento será variable, predominando del oeste y suroeste, con intervalos moderados por la tarde.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 17 de abril

Cielo despejado y sol radiante en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que se irán disipando a medida que avance el día. Con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 24 grados, la mañana comenzará fresca, pero el sol, como un tímido invitado, se hará notar, elevando la sensación térmica hasta los 23 grados. La brisa suave, con vientos de hasta 5 km/h, acariciará la piel, haciendo que el ambiente se sienta agradable, aunque la humedad, que alcanzará su punto máximo en un 80%, puede dar una sensación algo pesada.

Ya por la tarde, el cielo se abrirá en un azul más claro, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas alcanzarán su pico, ofreciendo un respiro cálido antes de que caiga la noche. Sin embargo, no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila bajo un cielo despejado. Con la salida del sol a las 07:38 y su despedida a las 21:06, León tendrá más de 13 horas de luz para disfrutar de este día primaveral.

Zamora: cielo nublado y viento fresco

Las calles de Zamora despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. El cielo, cubierto por nubes grises, promete un ambiente inestable que podría alterar la rutina habitual de sus habitantes. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, creando una sensación de frescura que invita a estar alerta.

Por la tarde, el panorama se tornará más complicado, con temperaturas que alcanzarán los 27 grados, pero la humedad podría hacer que se sienta aún más caluroso. Las ráfagas de viento superarán los 30 km/h y aunque no se esperan lluvias, la inestabilidad del tiempo sugiere que es mejor llevar paraguas por si acaso. Un día para no olvidar la bufanda y estar preparado para cualquier eventualidad.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y ambiente cálido

Este miércoles, Salamanca amanece con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la salida del sol a las 07:40. La temperatura mínima se sitúa en 8°C, pero a medida que avanza la mañana, el termómetro alcanzará los 24°C, ofreciendo una sensación térmica agradable. La humedad, que oscila entre el 25% y el 80%, puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado, aunque no se esperan lluvias en todo el día.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y la temperatura máxima alcanzará los 27°C, brindando un día cálido y soleado. Con una suave brisa del sur a 15 km/h y ráfagas que podrían llegar a 30 km/h, será un buen momento para salir y disfrutar de las últimas horas de luz, ya que el sol se pondrá a las 21:04.

Valladolid: cielo despejado y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 27 grados. Aunque no se esperan lluvias, podría haber alguna brisa leve que refresque el ambiente, especialmente por la tarde.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, con un ambiente tranquilo que invita a salir y aprovechar el buen tiempo. Un buen momento para disfrutar de un café en una terraza o dar un paseo por el parque.

Cielo despejado y ambiente cálido en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 7 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 25 grados por la tarde, lo que promete un ambiente agradable y cálido. Es recomendable llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que la luminosidad será intensa. La brisa suave del sur, con ráfagas moderadas, hará que la jornada sea aún más placentera.

Palencia: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la frescura matutina, con temperaturas que rondan los 8 grados. A medida que avanza el día, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 27 grados, mientras el viento del sur sopla suavemente a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la tarde, ya que podrían surgir ráfagas de viento de hasta 30 km/h. La humedad, que oscilará entre el 25 y el 90%, puede hacer que la sensación térmica varíe, así que es aconsejable llevar una prenda ligera para el calor y estar preparados para un cambio en el ambiente.

Cielos despejados y sol radiante en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 9 grados, ideal para disfrutar de un paseo. La brisa suave del sur, con una velocidad de 5 km/h, añade un toque agradable al ambiente, aunque la sensación térmica puede descender a 8 grados.

A medida que avance el día, se espera que el sol brille con más fuerza, elevando la temperatura hasta los 22 grados por la tarde. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, así que es un buen momento para salir con ropa ligera y disfrutar de la calidez del sol.

Segovia: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la frescura matutina, con temperaturas que rondan los 9°C. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 25°C por la tarde, ofreciendo un contraste notable que muchos apreciarán.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la brisa suave que soplará del oeste a 10 km/h, ya que podría intensificarse con ráfagas de hasta 7 km/h. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que descenderán nuevamente, ideal para disfrutar de un paseo bajo las estrellas.

Día soleado y cálido ideal en Soria

El día amanece en Soria con un cielo despejado que promete una jornada agradable. Con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 26 grados, la sensación térmica se mantendrá en niveles similares, lo que hará que el ambiente se sienta cálido y acogedor. A medida que avance la mañana, el viento soplará suavemente del sur a unos 5 km/h, contribuyendo a un clima fresco y agradable.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de unas espléndidas horas de luz desde el amanecer a las 07:34 hasta la puesta del sol a las 20:52. Sin probabilidad de lluvia, será un día ideal para actividades al aire libre, con una humedad que se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, Soria vivirá un día soleado y cálido, perfecto para disfrutar de la naturaleza.