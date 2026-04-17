Las Cabañuelas de Jorge Rey confirman lo que llega el Puente de Mayo y da miedo: «Producirá una DANA»

Jorge Rey confirma lo que llega el Puente de Mayo, da miedo lo que puede pasar, las Cabañuelas advierten de la llegada de una posible DANA. Cuando pensábamos que el buen tiempo acabaría siendo una realidad que nos invitaría a realizar actividades al aire libre, nos encontramos con una situación que puede cambiarlo todo por momentos. Tocará empezar a ver llegar un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Estaremos muy pendientes de una serie de peculiaridades que aparecerán en breve, justo en uno de los puentes más esperados por la población. Llega un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que cada detalle cuenta y puede ser esencial. Es hora de poner en práctica determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos golpearán con fuerza, un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará una serie de detalles que pueden ser claves. Lo confirman las Cabañuelas de un Jorge Rey que no trae buenas noticias.

Lo que llega el Puente de Mayo da miedo

Este puente de Mayo lo que queremos es disfrutar de un sol y de una estabilidad que ya representa esta puerta de entrada a un verano que puede acabar siendo el que nos golpeará con fuerza. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo esenciales.

Estos días en los que quizás tocará empezar a ver llegar un giro radical que hasta el momento nunca hubiéramos ni imaginado. Este día que está señalado en el calendario podría acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Es momento de visualizar esta novedad plena que nos estará esperando y que puede acabar generando más de una sorpresa.

Estos días que tenemos marcados en el calendario y que esperamos con tantas ganas, pueden verse afectados por un giro radical que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de detalles que Jorge Rey nos explica en su previsión del tiempo. Se adelanta a todos y nos explica lo que podría pasar en un puente de Mayo que se acerca a toda velocidad.

Confirma una posible DANA que podría llegar según las Cañuelas de Jorge Rey

Este vídeo del experto en el tiempo que vio llegar a Filomena con mucha fuerza, puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, nos enfrentamos a una situación que nada tiene que ver con la anterior. Estamos pendientes de algunos elementos que pueden acabar siendo esenciales en estos días que tenemos por delante.

La previsión del tiempo de Jorge Rey para un puente, no parece demasiado buena, aunque, de momento, la AEMET parece que nos va a traer importantes noticias que debemos tener en consideración. Tal y como nos explican estos expertos desde su página web: «Se prevé que continúe la influencia de las altas presiones en buena parte del territorio, aunque con cierta inestabilidad en los principales sistemas montañosos del interior de la Península y en la meseta norte. En el interior peninsular habrá abundante nubosidad de evolución diurna y se prevén chubascos acompañados de tormenta, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, en el sistema Ibérico y, en menor medida, en el sistema Central, en los Pirineos y en la meseta norte. Por otro lado, se esperan cielos nubosos y alguna precipitación débil en el Cantábrico, y cielos despejados o con alguna nube alta en el resto. En Canarias se prevén intervalos nubosos que pueden dejar algún chubasco en las islas de mayor relieve. Son probables las brumas y las nieblas matinales en el interior de las comunidades del Cantábrico y en los litorales del Mediterráneo. Continuará la calima en Canarias».

Pese a que las temperaturas acabarán siendo protagonistas, lo que nos espera puede cambiarlo todo: «Las temperaturas máximas aumentarán en Galicia, bajarán en el norte de Burgos y en el interior del País Vasco y Cantabria, y se mantendrán sin cambios relevantes en el resto; las mínimas subirán de forma generalizada, salvo en el suroeste y en Baleares, donde no se esperan cambios. En Canarias las temperaturas subirán, incluso de manera notable en las islas occidentales. El viento soplará flojo y variable en el interior y en régimen de brisas en los litorales; será moderado de levante en el Estrecho, con posibilidad de alguna racha muy fuerte. En Canarias, el viento será de componente este. Chubascos, acompañados de tormenta y con posibilidad de granizo, en el sistema Ibérico. Calima en las islas Canarias».