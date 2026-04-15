Jorge Rey sentencia a España por lo que llega a España a partir de hoy y pide que nos preparemos: alerta por lluvias

La alerta por lluvias estará activada, será mejor que no nos confiemos con el buen tiempo, Jorge Rey sentencia a España ante lo que puede pasar a partir de esta fecha. Cuando todo el mundo está celebrando la llegada de este cambio de tendencia que nos sumergirá de lleno en una situación del todo inesperada, parece que volverá de nuevo el día en el que tocará sacar un paraguas que no debemos dejar muy lejos.

Hemos tenido el invierno más lluvioso de los últimos tiempos, con unas cifras que realmente ponen los pelos de punta y pueden cambiarlo todo por completo. Estaremos a merced de una situación que podría acabar siendo la que nos acompañará en breve, con unas cifras que, sin duda alguna, acabarán marcando estos días en los que cada detalle cuenta. Una novedad destacada que podría acabar siendo la que nos dará una sorpresa en estos tiempos que tenemos por delante y que pueden alejarnos de lo que sería habitual. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve con unas cifras del todo inesperadas.

Pide que nos preparemos Jorge Rey por lo que llega

No debemos confiarnos con todo lo que tenemos por delante, estaremos a merced de un giro destacado que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a una serie de datos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Es momento de apostar claramente por una situación que puede convertirse en la antesala de algo más. De un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Estaremos a merced de este tipo de cambios que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos acompañarán en unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Este tipo de cambios que hasta el momento nadie hubiera imaginado, acabarán siendo una nueva realidad. Con la mirada puesta a una situación del todo inesperada que puede convertirse en algo esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

La alerta por lluvias llegará en este día

España ha dejado atrás unas cifras que sitúan a nuestro país en una situación del todo complicada. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa en estos días en los que Jorge Rey no duda en adelantarse ante lo que llega.

Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que podría acabar generando algunos detalles que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Este vídeo de Jorge Rey nos advierte de lo que puede pasar en breve con este tipo de elementos que llegarán sin avisar.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados, excepto en el norte y oeste peninsular, predominando allí los cielos nubosos. No se descarta alguna precipitación en Galicia, remitiendo y despejando durante la tarde. Habrá nubosidad alta en la segunda mitad del día en el oeste. En Canarias, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve, poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto. Probables brumas y nieblas matinales en regiones del cuadrante noroeste peninsular y algunas brumas costeras en los litorales mediterráneos. Aumento general de las temperaturas en toda la Península y Baleares. Únicamente descenderán las temperaturas máximas en el Cantábrico occidental y extremo sureste y las mínimas en el oeste de Galicia. En Canarias aumentarán las máximas, excepto en las islas más occidentales, siendo los aumentos mayores en zonas altas; mínimas sin cambios. Heladas débiles restringidas a cumbres del Pirineo».

Sólo habrá algunos cambios que tocará tener en cuenta: «Viento en general flojo y de dirección variable en toda la Península y Baleares, que puede ser temporalmente moderado en algunas zonas de los litorales. Predominará la dirección norte en el Golfo de Cádiz y Cantábrico y la dirección sur en el Mediterráneo, Galicia y un levante por la tarde en Alborán. Alisio moderado en Canarias con rachas puntualmente muy fuertes en zonas expuestas».

Tocará prepararse para un cambio que llega después de este periodo de relativa estabilidad y que realmente podría complicar estos últimos días del mes de mayo en los que cada detalle puede ser esencial que tengamos en cuenta.