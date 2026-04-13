Jorge Rey avisa del fenómeno que llega a España a partir del lunes: «Valores por encima de los 25ºC»

El fenómeno que llega a España a partir del lunes lo puede cambiar todo, Jorge Rey avisa de valores por encima de los 25ºC. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo esenciales. Será mejor que nos empecemos a preparar para unos cambios que nos alejarán de lo que sería habitual en estos días. Sin duda alguna lo que nos está esperando es un importante cambio de tendencia.

Este fin de semana hemos tenido que afrontar una vuelta al invierno que nos ha dejado en una situación complicada, lo que parecía una realidad se ha convertido en algo radicalmente diferente. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser esencial. Una novedad que, sin duda alguna podría convertirse en la antesala de algo más. Tocará saber en todo momento lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que tocará conocer en primera persona qué es lo que podemos empezar a ver llegar. Jorge Rey nos explica lo que puede pasar en breve.

Valores por encima de los 25ºC

Las temperaturas están subiendo a una velocidad que puede sorprendernos. En estos días prácticamente ya hemos llegado a estos 30ºC que puede parecer que sea la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Las cifras que estamos viendo en estas últimas horas, nada tienen que ver con las que teníamos hace unos días. La realidad es que el país se ha enfrentado a un importante descenso de las temperaturas que pueden convertirse en todo un récord. Pero cuidado, lo que puede pasar en breve, sorprenderá a más de uno.

Estaremos pendientes de un cielo que, sin duda alguna, puede volver a sorprendernos con unas temperaturas que ponen los pelos de punta. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que podría pasar en breve. Las cifras pueden volver a subir hasta unos números que podrían dejarnos en shock.

Es hora de saber qué puede pasar con unos números que pueden alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año. Jorge Rey no duda en adelantarse a los demás, para dejarnos muy claro lo que nos estará esperando.

El fenómeno que llega a España a partir de este lunes lo explica Jorge Rey

El canal de YouTube de Jorge Rey nos enseña paso a paso lo que puede pasar en breve. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden ponernos en un punto de no retorno. En estos días en los que la primavera más auténtica está llegando a toda velocidad.

Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, a través de estos vídeos que nos realizan una previsión del tiempo que pone los pelos de punta. En este caso coincide con una AEMET que nos explica en su web que: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en el tercio norte peninsular y en Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que a primeras horas también afectarán al extremo sureste, con probabilidad de ser fuertes en zonas de Murcia, Albacete y sur de la Comunidad Valenciana. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, aumentando durante la tarde con nubosidad de evolución, sin descartar algún chubasco débil y ocasional en entornos de montaña. Nevará en las montañas del norte a una cota de 900/1300 metros, con acumulados significativos a cotas superiores, y pudiendo hacerlo de forma débil a altitudes similares en las montañas del centro y este. En Canarias, cielos nubosos en el norte con probables precipitaciones débiles y poco nuboso en el sur. Se prevé que las temperaturas máximas desciendan en la mitad sur de la vertiente atlántica, Alborán, Baleares, Pirineos y nordeste de Cataluña, con aumentos en el resto del tercio este peninsular y en el extremo noroeste que podrán ser notables en el Ebro. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en la mitad sur peninsular, meseta Norte y Cataluña, en aumento en el extremo noroeste y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte, también posibles las del sureste y en puntos de la meseta Norte».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará fuerte con rachas muy fuertes la tramontana en Ampurdán y norte de Baleares, el alisio en Canarias, el poniente en Alborán y el cierzo en el Ebro, extremo oriental de la Ibérica y zonas aledañas. Predominio de viento moderado de oeste y noroeste en el resto, pudiendo darse igualmente alguna racha muy fuerte en puntos del sureste peninsular y Pirineo».