Aviso naranja de METEOCAT: nevadas y lluvias extensas en parte de Cataluña en las próximas horas

Nevadas y lluvias extensas en parte de Cataluña van a ser una realidad en las próximas horas, Meteocat activa el aviso naranja. Estos días en los que tocará empezar a preparar el cambio de armario, será mejor que nos preparemos para un cambio que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una manera diferente.

Este aviso naranja de Meteocat puede cambiarlo todo en muchos sentidos, tendremos que empezar a pensar en algunos elementos que pueden hacer posible lo imposible. Es momento de estar pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que la situación puede acabar siendo especialmente complicada. Con una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo por momentos, en especial en una Cataluña que recibirá la peor parte de una serie de elementos que van a llegar a toda velocidad. Estos expertos no dudan en ponernos de punta con esta previsión del tiempo que vamos a ver en las próximas horas.

El Meteocat activa el aviso naranja

El aviso naranja se activa en estas próximas jornadas en las que tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando. Es hora de poner en práctica un cambio de tendencia que puede ser esencial, en estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo esencial.

Estas jornadas que tenemos por delante, con algunos elementos que pueden acabar siendo especialmente complicados. Durante las próximas horas lo que tenemos por delante, es este cambio de tendencia que podría acabar generando alguna que otra situación de peligro.

Este elemento puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada elemento cuenta y lo hace de tal forma que tocará estar muy pendientes de un cielo que llega con novedades importantes, en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Por lo que, quizás hasta el momento no pensábamos que podría volver un invierno que había quedado del todo fuera de ciclo.

Nevadas y lluvias extensas en esta parte de Cataluña en las próximas horas

Durante las próximas horas nos espera un importante cambio de tendencia, nevadas y lluvias extensas en esta parte de Cataluña parece que traerá de vuelta el invierno en estas partes del país. Por lo que, tocará empezar a tener en consideración lo que puede pasar.

Cataluña se prepara para recibir un importante cambio que puede acabar siendo clave en estas próximas jornadas. Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo cubierto. Se esperan precipitaciones generalizadas que avanzarán de oeste a este y remitirán por el oeste a últimas horas. La cota de nieve en el Valle de Arán bajará de 1400-1600 m a primeras horas a 800-1000 m al final del día, con probables espesores significativos; en el resto del Pirineo la cota bajará de más de 2000 m a 1000-1200 m a últimas horas. Temperaturas en descenso, que en el caso de las máximas será notable o localmente extraordinario en el interior. Heladas débiles en el Pirineo al final del día. Viento moderado en el litoral de Girona y en Tarragona y flojo en el resto, del norte en el tercio oriental y de componente oeste en el resto; habrá intervalos de fuerte con rachas muy fuertes en el prelitoral y litoral sur de Tarragona y en el Ampurdán».

Las alertas estarán activadas: «Nevada significativa en el Valle de Arán. Temperaturas máximas en descenso notable o localmente extraordinario en el interior. Rachas de viento muy fuertes en el prelitoral y litoral sur de Tarragona y en el Ampurdán».

Para el resto de España la situación puede ser peor: «Se prevé que un frente frio acabe de recorrer la mitad este peninsular y Baleares, lo que, unido a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, dejará en estas zonas cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, siendo probable que se den chubascos con tormenta localmente fuertes y con posible granizo en zonas de Andalucía oriental, Murcia, Albacete y Alicante. También cielos nubosos en Galicia y cornisa cantábrica, con chubascos que podrían ser localmente fuertes. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos, con posibilidad de algún chubasco ocasional y disperso en las mesetas. La cota de nieve se situará en el entorno de los 800/1100 metros en el extremo norte peninsular, con acumulados significativos a cotas superiores, y pudiendo bajar localmente hasta los 600/800 m. En las montañas del centro y este se situará en 1500/1800 m., con posibles nevadas débiles. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en los nortes e intervalos nubosos al sur. Probables bancos de niebla matinales en zonas de montaña; con calima en la mitad este peninsular y Baleares pudiendo dejar precipitaciones en forma de barro y tendiendo a retirarse. Las temperaturas descenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, con descensos notables de las máximas en Baleares y centro y mitad este peninsular, e incluso extraordinarios en el cuadrante nordeste. También serán notables los descensos de las mínimas en zonas del centro este y nordeste, dándose al final del día en el este de la Península. Heladas débiles en montañas de la mitad norte. En Canarias, temperaturas sin cambios o en ligero descenso».