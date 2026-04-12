Cielo cubierto en toda la provincia, con precipitaciones generalizadas que irán remitiendo de oeste a este durante la tarde. Las temperaturas descenderán notablemente y se prevén vientos moderados con rachas fuertes en la depresión del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo cubierto y chubascos a la vista

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada de hoy promete ser un tanto inestable. Desde la madrugada, las nubes se han adueñado del horizonte y la probabilidad de chubascos es alta, especialmente hasta el mediodía. Las temperaturas, frescas al amanecer, rondan los 7 grados, pero la sensación térmica puede descender a 3, haciendo que el ambiente se sienta más frío. A medida que avanza la mañana, el viento del norte soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h, lo que podría hacer que la experiencia al aire libre sea un poco más desafiante.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá cubierto y aunque las temperaturas podrían llegar a los 13 grados, la sensación térmica no superará los 13, dejando un ambiente algo pesado debido a la alta humedad. La posibilidad de lluvia se mantendrá latente, especialmente en la tarde-noche, cuando el sol se despida a las 20:40. Con un día que ofrece más sombras que luces, es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien para disfrutar de lo que Zaragoza tiene para ofrecer.

Calatayud: nubes grises y lluvia inminente

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 5 grados, mientras el viento sopla suavemente, aunque se espera que su intensidad aumente a lo largo del día.

A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% por la mañana y al 75% por la tarde-noche, con temperaturas que no superarán los 12 grados. La sensación térmica podría descender hasta 1 grado y la humedad alcanzará niveles elevados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo promete ser un desafío para los más desprevenidos.

Tarazona: cielo nublado y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 10 grados. Aunque hay una probabilidad de lluvia, especialmente por la mañana, el viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades diarias, ya que la sensación térmica se mantendrá agradable. Aprovechar el tiempo para salir a dar un paseo o realizar alguna actividad al aire libre puede ser una excelente opción.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET