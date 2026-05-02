El segundo día del Puente de Mayo es hoy sábado, que además es también festivo en la Comunidad de Madrid por la celebración del 2 de mayo, de modo que hoy es un día en el que miles de coches saldrán de la ciudad o se moverán hacia municipios cercanos para poder escapar un poco de la rutina y pasar el fin de semana fuera. Es normal que a primera hora de la mañana, sean muchos los conductores que se muevan por las carreteras de Madrid de modo que resulta clave saber cuáles son las gasolineras y estaciones de servicio donde es más barato repostar hoy sábado 2 de mayo.

El precio de la gasolina sigue siendo gran preocupación de muchas personas y aunque de alguna manera parece que se ha estabilizado y está algo más bajo a cuando estalló la Guerra de Irán, lo cierto es que el contexto internacional sigue pesando bastante. Tanto ,que llenar el depósito sigue siendo algo que los conductores siguen mirando con lupa especialmente en ciudades como Madrid que no deja de concentrar gran parte de los vehículos que circulan por el país, especialmente cuando se producen puentes como el que estamos viviendo ahora. De este modo, si quieres saber dónde es más barato repostar, tenemos los datos que las gasolineras dan al Ministerio de Transición Ecológica y que se muestran en la web de Geoportal gasolineras.

Precio de la gasolina hoy 2 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A primera hora de la mañana, suele ser más barato de modo es importante saber dónde es más económico echar gasolina o diésel y estas son las opciones que tenemos:

Gasolina 95

Plenergy – Meco – Camino del Olivo, 1 – 1.355 €/l

– Meco – Camino del Olivo, 1 – 1.355 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz – Avenida Constitución, 225 – 1.369 €/l

– Torrejón de Ardoz – Avenida Constitución, 225 – 1.369 €/l Ballenoil – Madrid – Avenida Democracia, 41 – 1.369 €/l

– Madrid – Avenida Democracia, 41 – 1.369 €/l Ballenoil – Madrid – Avenida de la Democracia, 62 – 1.369 €/l

– Madrid – Avenida de la Democracia, 62 – 1.369 €/l Alcampo – Madrid – Calle José Paulete, s/n – 1.369 €/l

– Madrid – Calle José Paulete, s/n – 1.369 €/l Ballenoil – Coslada – Avenida del Jarama, 17 – 1.369 €/l

– Coslada – Avenida del Jarama, 17 – 1.369 €/l Ballenoil – Madrid – Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 – 1.369 €/l

– Madrid – Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 – 1.369 €/l Plenergy – Madrid – Carretera Villaverde a Vallecas km 267 – 1.369 €/l

– Madrid – Carretera Villaverde a Vallecas km 267 – 1.369 €/l Ballenoil – Madrid – Calle G, 2 – 1.369 €/l

– Madrid – Calle G, 2 – 1.369 €/l Simón Grup – Madrid – Carretera Villaverde a Vallecas km 283 – 1.369 €/l

– Madrid – Carretera Villaverde a Vallecas km 283 – 1.369 €/l Gasexpress – Torrejón de Ardoz – Avenida Sol, 50 – 1.369 €/l

– Torrejón de Ardoz – Avenida Sol, 50 – 1.369 €/l Ballenoil – Madrid – Camino Hormigueras, 153 – 1.369 €/l

– Madrid – Camino Hormigueras, 153 – 1.369 €/l Ballenoil – Madrid – Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 – 1.369 €/l

– Madrid – Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 – 1.369 €/l Ballenoil – Madrid – Calle Cerro del Murmullo, 1 – 1.369 €/l

– Madrid – Calle Cerro del Murmullo, 1 – 1.369 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz – Calle Charca de los Peces, 2 – 1.369 €/l

– Torrejón de Ardoz – Calle Charca de los Peces, 2 – 1.369 €/l Supeco – Alcalá de Henares – Avenida Europa, s/n – 1.369 €/l

– Alcalá de Henares – Avenida Europa, s/n – 1.369 €/l Plenergy – Madrid – Camino de las Hormigueras, 177 – 1.369 €/l

– Madrid – Camino de las Hormigueras, 177 – 1.369 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz – Calle Olmo, 1 – 1.369 €/l

– Torrejón de Ardoz – Calle Olmo, 1 – 1.369 €/l Plenergy – Torrejón de Ardoz – Avenida Constitución, 1 – 1.369 €/l

– Torrejón de Ardoz – Avenida Constitución, 1 – 1.369 €/l Supeco – Madrid – Calle Bruno Abúndez, 56 – 1.369 €/l

– Madrid – Calle Bruno Abúndez, 56 – 1.369 €/l Ballenoil – Madrid – Calle Francisca Torres Catalán, 24 – 1.369 €/l

– Madrid – Calle Francisca Torres Catalán, 24 – 1.369 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz – Calle Circunvalación, 64 – 1.369 €/l

– Torrejón de Ardoz – Calle Circunvalación, 64 – 1.369 €/l Plenergy – Madrid – Avenida del Mayorazgo, s/n – 1.369 €/l

– Madrid – Avenida del Mayorazgo, s/n – 1.369 €/l Petroprix – Madrid – Calle Herce, 41 – 1.369 €/l

– Madrid – Calle Herce, 41 – 1.369 €/l Plenergy – Coslada – Avenida del Jarama, 17 – 1.369 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Madrid – Calle José Paulete, s/n – 1.449 €/l

– Madrid – Calle José Paulete, s/n – 1.449 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1.469 €/l

– Torrejón de Ardoz – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1.469 €/l Alcampo – Alcalá de Henares – Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1.516 €/l

– Alcalá de Henares – Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1.516 €/l Alcampo – Alcobendas – Avenida Olímpica, 9 – 1.519 €/l

– Alcobendas – Avenida Olímpica, 9 – 1.519 €/l Shell – Móstoles – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.539 €/l

– Móstoles – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.539 €/l Confor Auto – Alcobendas – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l

– Alcobendas – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l Shell Ricardo Tormo 365 – Butarque – Calle Marc Gené, 28 – 1.569 €/l

– Butarque – Calle Marc Gené, 28 – 1.569 €/l Galp – Navalcarnero – Polígono Alparache, s/n – 1.574 €/l

– Navalcarnero – Polígono Alparache, s/n – 1.574 €/l Shell – Ciempozuelos – Carretera M-414 km 42,1 – 1.579 €/l

– Ciempozuelos – Carretera M-414 km 42,1 – 1.579 €/l BP Dualez 365 – El Álamo – Carretera M-404 km 4,95 – 1.589 €/l

– El Álamo – Carretera M-404 km 4,95 – 1.589 €/l Cepsa Ciudad del Automóvil – Leganés – Calle Carlos Sainz, 2 – 1.589 €/l

– Leganés – Calle Carlos Sainz, 2 – 1.589 €/l Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada – Avenida Pablo Iglesias, s/n – 1.59 €/l

– Fuenlabrada – Avenida Pablo Iglesias, s/n – 1.59 €/l Alcampo – Alcorcón – Avenida Europa, s/n – 1.59 €/l

– Alcorcón – Avenida Europa, s/n – 1.59 €/l BP Río Corvo – Alcalá de Henares – Antigua N-II km 26 – 1.599 €/l

– Alcalá de Henares – Antigua N-II km 26 – 1.599 €/l BP Puente Arce – Alcalá de Henares – Carretera M-300 km 26,4 – 1.599 €/l

– Alcalá de Henares – Carretera M-300 km 26,4 – 1.599 €/l Shell – Alcorcón – Calle Polvoranca, 158 – 1.599 €/l

– Alcorcón – Calle Polvoranca, 158 – 1.599 €/l E.Leclerc – Aranjuez – Paseo del Deleite, 13 – 1.599 €/l

– Aranjuez – Paseo del Deleite, 13 – 1.599 €/l Confort Auto – La Torrecilla – Calle Diésel, 9 – 1.599 €/l

– La Torrecilla – Calle Diésel, 9 – 1.599 €/l Shell Atalayuela – Madrid – Calle Guadalcanal, 36 – 1.599 €/l

– Madrid – Calle Guadalcanal, 36 – 1.599 €/l BP Guadalcanal – Madrid – Calle Guadalcanal, 39 – 1.599 €/l

– Madrid – Calle Guadalcanal, 39 – 1.599 €/l Cepsa San Fernando – San Fernando de Henares – Calle Cerrajeros, 2 – 1.599 €/l

– San Fernando de Henares – Calle Cerrajeros, 2 – 1.599 €/l Q8 – Horcajo de la Sierra – N-1 km 87 – 1.599 €/l

– Horcajo de la Sierra – N-1 km 87 – 1.599 €/l Cepsa Mayorazgo – Madrid – Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1.599 €/l

– Madrid – Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1.599 €/l Galp – Alcalá de Henares – Vía Complutense – 1.604 €/l

– Alcalá de Henares – Vía Complutense – 1.604 €/l Shell – Madrid – Carretera Valencia km 14,8 – 1.609 €/l

Diésel

Alcampo – Alcalá de Henares – Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1.589 €/l

– Alcalá de Henares – Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1.589 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1.589 €/l

– Torrejón de Ardoz – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1.589 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares – Calle Varsovia, 2 – 1.589 €/l

– Alcalá de Henares – Calle Varsovia, 2 – 1.589 €/l Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada – Avenida Pablo Iglesias, s/n – 1.599 €/l

– Fuenlabrada – Avenida Pablo Iglesias, s/n – 1.599 €/l Alcampo – Alcorcón – Avenida Europa, s/n – 1.599 €/l

– Alcorcón – Avenida Europa, s/n – 1.599 €/l Ballenoil – Villaviciosa de Odón – Avenida Quitapesares, 33 – 1.599 €/l

– Villaviciosa de Odón – Avenida Quitapesares, 33 – 1.599 €/l Área 117 – Madrid – Carretera N-III km 11,8 – 1.599 €/l

– Madrid – Carretera N-III km 11,8 – 1.599 €/l Ballenoil – Madrid – Calle Versalles, 17 – 1.599 €/l

– Madrid – Calle Versalles, 17 – 1.599 €/l Petroprix – Móstoles – Calle Plasencia, 29 – 1.599 €/l

– Móstoles – Calle Plasencia, 29 – 1.599 €/l Ballenoil – Móstoles – Calle Puerto Cotos, 25 – 1.599 €/l

– Móstoles – Calle Puerto Cotos, 25 – 1.599 €/l Family Energy – Leganés – Calle Isaac Peral, 12 – 1.609 €/l

– Leganés – Calle Isaac Peral, 12 – 1.609 €/l Lavaplus – Base Aérea – Carretera Base km s/n – 1.617 €/l

– Base Aérea – Carretera Base km s/n – 1.617 €/l T9 – Humanes de Madrid – Avenida de Fuenlabrada, 31 – 1.619 €/l

– Humanes de Madrid – Avenida de Fuenlabrada, 31 – 1.619 €/l Ballenoil – Madrid – Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22 – 1.619 €/l

– Madrid – Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22 – 1.619 €/l Ballenoil – Valdemoro – Avenida Andalucía, 7 – 1.619 €/l

– Valdemoro – Avenida Andalucía, 7 – 1.619 €/l Esteban Rivas – Getafe – Calle Eratóstenes, 15 – 1.619 €/l

– Getafe – Calle Eratóstenes, 15 – 1.619 €/l Plenergy – Fuenlabrada – Calle Luis Sauquillo, 131 – 1.619 €/l

– Fuenlabrada – Calle Luis Sauquillo, 131 – 1.619 €/l Ballenoil – Navalcarnero – Camino del Cotorro, s/n – 1.619 €/l

– Navalcarnero – Camino del Cotorro, s/n – 1.619 €/l Maxpetrol – Navalcarnero – Camino de Bastos, 6 – 1.619 €/l

– Navalcarnero – Camino de Bastos, 6 – 1.619 €/l Ballenoil – Navalcarnero – Calle Zacarías, 20 – 1.619 €/l

– Navalcarnero – Calle Zacarías, 20 – 1.619 €/l Ballenoil – Humanes de Madrid – Avenida Fuenlabrada, 6 – 1.619 €/l

– Humanes de Madrid – Avenida Fuenlabrada, 6 – 1.619 €/l Alcampo – Alcobendas – Avenida Olímpica, 9 – 1.619 €/l

– Alcobendas – Avenida Olímpica, 9 – 1.619 €/l Ballenoil – Madrid – Calle Arroyo de la Bulera, s/n – 1.619 €/l

– Madrid – Calle Arroyo de la Bulera, s/n – 1.619 €/l Ballenoil – Valdemoro – Avenida de las Morcilleras, 1 – 1.619 €/l

– Valdemoro – Avenida de las Morcilleras, 1 – 1.619 €/l Ballenoil – Talamanca de Jarama – Avenida de la Chopera, 2 – 1.619 €/l

El mapa en el que aparecen las gasolineras más económicas

Una vez ya conocemos los resultados de cuánto cuesta la gasolina a primera hora de la mañana en Madrid, queremos recomendarte que si deseas actualizar la información, o consultar otro día, tienes a tu disposición el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y que es la herramienta que recoge los precios actualizados que envían las propias estaciones de servicio, de modo que podemos saber casi tiempo casi real cuánto cuesta la gasolina en cada punto. De este modo, teniendo en cuenta que el precio de la gasolina es variable y va cambiando día a día, pues podemos entrar en cualquier momento y filtrar por municipio, tipo de carburante y ordenar por precio de modo que sepamos localizar rápidamente las opciones más económicas.

Pero además de aparecerte un listado como el que te hemos mostrado, tienes también un mapa interactivo como el que ves por ejemplo arriba, y que facilita mucho la tarea, dado que permite ver más rápidamente qué estaciones están cerca y cuáles tienen mejores precios en ese momento.