Jupol denuncia ante Trabajo el grave deterioro de la comisaría de Benidorm con riesgo para los agentes

Filtraciones de agua, desprendimientos, humedad persistente y múltiples deficiencias de seguridad conforman algunos de los motivos que han llevado al sindicato policial Jupol (Justicia Policial) a denunciar ante la Inspección de Trabajo el lamentable estado y «cada vez más peligroso» de parte de las instalaciones de la comisaría de la localidad de Benidorm, en Alicante, dependiente del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, a través de la Dirección General de Policía. Jupol ha exigido una evaluación técnica inmediata del estado del edificio, así como la adopción de medidas correctoras y preventivas que garanticen la seguridad y la salud laboral de los funcionarios destinados a la citada comisaría.

Jupol es el mismo sindicato que en diciembre de 2025 reclamó en una manifestación ante la Delegación de Gobierno en Valencia la dimisión del ministro Marlaska contra el abandono de Interior y por la muerte de un compañero policía, asesinado en la localidad valenciana de Vinalesa. Ese día, a pesar de la insistencia de los concentrados, la delegada del Gobierno de Sánchez, la socialista Pilar Bernabé, no atendió a los policías que se estaban manifestando a escasos metros de su propio despacho.

La de Benidorm no es la única comisaría de la Policía Nacional en la provincia de Alicante que sufre tan grave deterioro sin que se apliquen medidas correctoras. Según denuncia también Jupol, «situaciones similares continúan produciéndose en otras comisarías, como la de Denia». Esta última, una localidad ubicada al norte de la provincia de Alicante, está afectada también por humedades y un «importante deterioro general» en las instalaciones.

También, en Elche, la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana en número de habitantes, con una población censada que supera los 245.000 habitantes, donde según el balance antes citado se han producido 9.927 delitos en el pasado 2025. Allí, según Jupol, se han detectado temperaturas elevadas.

Mientras que en otra comisaría, en Orihuela, la capital de la Vega Baja del Segura, situada al sur de la provincia de Alicante, en cuya comisaría siguen pendientes distintas actuaciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

El sindicato considera que el «abandono de las instalaciones se está convirtiendo en algo estructural». Jupol avisa, además, de que los agentes «no pueden seguir trabajando en edificios deteriorados, inseguros y sin unas condiciones mínimas de salubridad y seguridad».

Benidorm está considerada como la ciudad-turismo española por antonomasia. Por tanto, se trata de un espejo de España ante el mundo. En verano, la localidad alberga a más de 400.000 personas. Solo en 2025, se cometieron en Benidorm 6.093 delitos, según refleja el Balance Trimestral de Seguridad del propio Ministerio del Interior correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

La zona más perjudicada es la correspondiente a los vestuarios ubicados en la última planta, afectados desde hace meses por filtraciones de agua procedentes de la cubierta. Según el sindicato denunciante, el deterioro de la comisaría de Benidorm se ha agravado mucho desde marzo de 2025, hace ahora 14 meses. Y, en la actualidad, existen goteras activas, humedades extendidas, desprendimiento de materiales del techo y signos visibles de oxidación que, según Jupol, podrían afectar a elementos estructurales del forjado.

En su denuncia, Jupol advierte de los posibles riesgos derivados de la caída de materiales, el deterioro estructural y la exposición continuada a humedades y agentes biológicos. Y detalla, también, otras «numerosas» deficiencias detectadas durante la visita realizada a las dependencias policiales.

Entre ellas, registros eléctricos sin protección, cableado sin canalizar con riesgo de tropiezos, mobiliario deteriorado, problemas de iluminación, pavimentos dañados y graves carencias de climatización y ventilación, con temperaturas elevadas en distintas dependencias y equipos de aire acondicionado sin el adecuado mantenimiento, según Jupol.

El sindicato ha advertido que esta no es la primera deficiencia grave que sufre el edificio que alberga a la Comisaría de la Policía Nacional en Benidorm (Alicante). Porque, hace cuatro años, en 2022, se localizaron techos deteriorados en distintas zonas del citado edificio. Además, llegó a desprenderse un elemento metálico de gran peso «sin consecuencias personales únicamente por pura casualidad», según Jupol.