Un sindicato policial exige en Valencia la dimisión del ministro Marlaska: «Nos sentimos abandonados»

Un centenar de policías nacionales han reclamado este miércoles ante la Delegación del Gobierno en Valencia la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska en el transcurso de una concentración organizada por el sindicato Jupol (Justicia Policial) Contra el abandono de Interior y en recuerdo de Carlos, el agente asesinado recientemente en la localidad valenciana de Vinalesa. Los policías, a través de Aarón Rivero, secretario general de Jupol, y de Laura García, portavoz de Ajupol, han denunciado las agresiones de que son objeto y la «desprotección institucional» que sufren por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Queremos volver vivos a casa», han exigido.

A los policías les acompañaban familiares de Carlos. Un agente de la Policía Nacional que permanecía ingresado desde el pasado 8 de noviembre tras sufrir graves heridas durante un intento de impedir un robo en Vinalesa (Valencia). Carlos falleció el pasado 26 de noviembre, tras debatirse durante 18 días entre la vida y la muerte.

Este miércoles, el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha manifestado ante la Delegación del Gobierno en Valencia que la muerte de Carlos «no es un accidente. No es un hecho aislado. No es un suceso más. Es la consecuencia de un problema que llevamos años denunciando y que el Ministerio del Interior ha decidido ignorar sistemáticamente» y que tal como ha expresado, es: «La violencia descontrolada contra los policías en España».

Rivero ha destacado que en España «los delincuentes que ya no huyen», sino que por el contrario: «Atacan, emboscan, golpean, disparan y matan. Y lo hacen porque saben que no pasa nada. Porque saben que agredir a un policía sale barato. Porque saben que el marco jurídico español es débil, que las penas son ridículas y que el Gobierno prefiere mirar hacia otro lado antes que defender a los hombres y mujeres que sostienen la seguridad de todos».

Ha denunciado, además, que el Ministerio del Interior les envía a trabajar «sin medios, con chalecos caducados, unidades sin escudos, ni cascos balísticos y vehículos que dan vergüenza». Y ha agregado que «cuando se produce una agresión, cuando un agente se defiende, cuando un policía sobrevive gracias a su profesionalidad (…) pasa de víctima a investigado», lo que ha calificado de «una humillación más. Una vuelta de tuerca más a una indefensión jurídica intolerable».

Además, Aarón Rivero ha recordado que el senador socialista Alfonso García Rodríguez, quien llegó a espetar a policías y guardias civiles, tal como publicó OKDIARIO, que: «La profesión de riesgo os la tenéis que ganar». «¡Qué vergüenza! ¡Qué falta de respeto! Nuestro compañero (en referencia a Carlos) murió horas después de que escuchásemos semejante barbaridad. ¿Acaso no se ha ganado la profesión de riesgo?, ¿acaso no la pagó con su propia vida?», se ha preguntado el secretario general de Jupol.

Los Policías han advertido ante la Delegación del Gobierno en Valencia que no tolerarán «ni una falta de respeto más» a su profesión. Y también que no quieren «homenajes póstumos»: «Queremos vivir. Queremos chalecos antibalas individuales. Queremos material digno. Queremos respaldo jurídico. Queremos plantillas reforzadas. Queremos respeto institucional. Y queremos, de una vez por todas, que el Estado defienda a quienes le defienden».

Por su parte, Laura García, portavoz de Ajupol, sindicato mayoritario de la Policía, ha destacado que la concentración «es lo mínimo que podemos hacer por nuestro compañero Carlos, asesinado a manos de unos indeseables cuando cumplía su deber estando fuera de servicio».

Laura García ha explicado que se trata de «la consecuencia de que el Ministerio del Interior mire hacia otro lado». También, ha denunciado que: «No están atacando, nos están matando literalmente. Y es que el sentimiento de impunidad que tienen los delincuentes es muy peligroso. Las penas son de risa. Por eso, es más que urgente un endurecimiento legislativo para que las calles sean más seguras para todos».

También, ha destacado que «vamos a pedir, una vez más, la dimisión del señor Marlaska. No está capacitado para estar un minuto más al frente del Ministerio del Interior». Y ha reclamado, también que cuando les sucede algo a los agentes «el que está al frente del Ministerio del Interior dé la cara por sus policías. Pero es que estamos absolutamente abandonados».