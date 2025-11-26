Muere un policía que resultó herido al impedir un robo en Vinalesa (Valencia)

Un agente de la Policía Nacional que permanecía ingresado desde el pasado 8 de noviembre tras sufrir graves heridas durante un intento de impedir un robo en Vinalesa (Valencia) ha fallecido este martes, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. El policía, de 41 años y vecino de la localidad, fue hallado inconsciente en la plaza de España del municipio tras haber recibido un fuerte golpe en la cabeza con una piedra cuando se cruzó con dos jóvenes que intentaban robar unos palomos deportivos en la casa de un vecino.

El suceso ocurrió mientras el agente se encontraba fuera de servicio. Al percatarse de la presencia de los ladrones, intervino para impedir el robo, momento en el que sufrió el ataque. Un vecino encontró al agente tendido en el suelo y alertó de inmediato a los servicios de emergencia, quienes lo trasladaron en estado crítico al hospital. A consecuencia del traumatismo craneoencefálico sufrido, el agente permaneció en coma inducido durante más de dos semanas hasta que los médicos confirmaron su fallecimiento.

Tras los hechos, la Guardia Civil detuvo en Burjassot a un joven de 21 años y a un menor de 15 por su implicación en la muerte del policía. Una vez averiguada la identidad y domicilios de los presuntos implicados en la agresión gracias a una cámara de seguridad, la Guardia Civil de Massamagrell montó un dispositivo, con la colaboración de los especialistas en orden público y asaltos del Instituto Armado de la Usecic y de la Policía Local de Burjassot, así como el apoyo de un coche patrulla de la Policía Nacional.

El joven adulto fue enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza, acusado de homicidio en grado de tentativa y lesiones agravadas, mientras que el menor ha quedado en libertad sin medidas cautelares tras la decisión de la Fiscalía de Menores, que concluyó que «no participó directamente» en el ataque. Con la muerte del agente, la causa contra el detenido podría ser reclasificada a homicidio consumado.