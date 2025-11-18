Detenido por matar a su madre tirándola por el balcón en Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
La mujer todavía estaba viva cuando llegaron los servicios de emergencias
Los Mossos interrogan al hijo de la mujer que cayó por el balcón, sin determinar con certeza que se trate de un homicidio
Un vecino de Hospitalet de Llobregat ha sido detenido acusado de matar a su madre empujándola por un balcón. Los Mossos d’Esquadra han recibido el aviso en la madrugada de este martes y horas después, tras la inspección del lugar del suceso y entrevistar a los testigos, han detenido al hijo de la víctima.
La mujer, de 70 años, ha fallecido en el hospital de Bellvitge, como consecuencia de las graves heridas que le ha provocado la caída desde el balcón
El caso está en manos de la división de investigación criminal de los Mossos d’Esquadra, que no ha confirmado aún que se trate de un homicidio.
La Policía catalana ha interrogado al hijo de la víctima, de unos 40 años, y trata de esclarecer si tiene responsabilidad con el suceso, como sospechan, o si se encuentran ante una muerte accidental.