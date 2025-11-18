Un vecino de Hospitalet de Llobregat ha sido detenido acusado de matar a su madre empujándola por un balcón. Los Mossos d’Esquadra han recibido el aviso en la madrugada de este martes y horas después, tras la inspección del lugar del suceso y entrevistar a los testigos, han detenido al hijo de la víctima.

La mujer, de 70 años, ha fallecido en el hospital de Bellvitge, como consecuencia de las graves heridas que le ha provocado la caída desde el balcón

El caso está en manos de la división de investigación criminal de los Mossos d’Esquadra, que no ha confirmado aún que se trate de un homicidio.

La Policía catalana ha interrogado al hijo de la víctima, de unos 40 años, y trata de esclarecer si tiene responsabilidad con el suceso, como sospechan, o si se encuentran ante una muerte accidental.