El pueblo de Europa en el que es verano todo el año: la opción ideal para los que no pueden soportar el frío

Mientras el invierno se alarga con días grises y temperaturas bajas en buena parte de Europa, existe un pueblo donde el frío parece no tener cabida. No se trata simplemente de temperaturas más agradables sino de una forma de vida marcada por la luz, la calma y la sensación de que el verano es eterno. Ese lugar es Mdina, una joya medieval situada en el corazón de Malta que se ha ganado el sobrenombre de la «Ciudad del Silencio» y que hoy se consolida como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan huir del frío sin salir del continente.

Hablar de este pueblo es hablar de historia, de paisajes dorados y de una tranquilidad difícil de encontrar en otros lugares de Europa. Sus calles estrechas, su centro amurallado y su atmósfera congelada en el tiempo hacen que pasear por la antigua capital maltesa sea una experiencia inolvidable. A ello se suma un clima privilegiado, con inviernos suaves y más de 300 días de sol al año, que refuerzan esa sensación de vivir en un eterno verano.

El pueblo de Europa que vive un verano eterno

Mdina es una de las ciudades medievales amuralladas mejor conservadas de Europa. Su origen se remonta al año 700 a.C., cuando los fenicios se asentaron en la zona aprovechando su posición estratégica. Más tarde, los romanos la bautizaron como Melite, «Ciudad de la Miel», por la abundancia de colmenas en los alrededores. Tras ellos llegaron los árabes, responsables del trazado laberíntico de sus calles y del nombre actual, Mdina.

Hasta 1530, la ciudad fue la capital de Malta. Su ubicación en el interior de la isla la protegía de ataques piratas y le otorgaba una ventaja defensiva clave. Con la llegada de los Caballeros de la Orden de San Juan, la capitalidad se trasladó a la costa, pero Mdina conservó su estatus como residencia de las familias nobles,

Monumentos que narran siglos de poder y fe

Uno de los edificios más emblemáticos de Mdina es la Catedral de San Pablo. De estilo barroco con raíces medievales, se alza en el lugar donde, según la tradición, el apóstol Pablo se reunió con el gobernador romano tras naufragar en Malta en el año 60 d.C. La catedral actual fue reconstruida en 1705 después de un terremoto, y su interior alberga frescos, mármoles y obras de arte.

Otro punto clave es el Palacio de Vilhena, situado justo después de atravesar la monumental Puerta de Mdina, también conocida como Puerta de Vilhena. Construida en 1724, esta entrada fortificada es una de las imágenes más reconocibles de este pueblo de Europa.

El Palazzo Falson merece una mención especial. Considerado el edificio medieval mejor conservado de Malta, alberga una valiosa colección de antigüedades, libros y objetos de arte. Su arquitectura ofrece una visión clara de cómo vivía la nobleza maltesa en siglos pasados, reforzando la sensación de estar en una ciudad anclada en otra época.

Con apenas unos 300 habitantes, Mdina es uno de los pueblos más tranquilos de Europa. No hay grandes tiendas ni ruidos constantes; sólo pequeños cafés, museos y la sensación de estar en un lugar que ha sabido preservar su esencia frente al paso del tiempo.