La autopsia de la pareja hallada muerta este sábado en la localidad madrileña de Alpedrete ha confirmado que la mujer sufrió 50 heridas de arma blanca y que murió antes que de su marido se quitara la vida. El marido, y presunto autor del apuñalamiento, había consumido alcohol y medicamentos y sufría depresión. La principal hipótesis, como adelantó OKDIARIO, es que

el marido, tras apuñalar a su mujer, se quitó la vida. Fuentes del caso revelan que el hombre ya había presentado conductas autolíticas.

La llamada alertando de lo ocurrido llegó a las 12:00 horas del sábado. El equipo médico del Summa 112 solo pudieron confirmar el fallecimiento de ambas personas cuando llegó a la vivienda.

Fue el hijo de la pareja quien encontró a sus padres muertos, y ha declarado ante la Guardia Civil que nada hacía prever del comportamiento de sus padres este desenlace. Aunque las fuentes han precisado que no había denuncias previas ni se encontraban en el sistema de seguimiento VioGén, la Guardia Civil sospecha que se trata de un caso de violencia machista.

Los fallecidos, de 60 años, fueron encontrados muertos en habitaciones diferentes del chalet situado en la calle de la Jara de Alpedrete. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado que estaban «recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de la mujer».

El alcalde de Alpedrete lo niega

Sin embargo, el alcalde de la localidad madrileña de Alpedrete, Juan Fernández, niega que éste sea un caso de violencia de género y ha trasladado su pésame por la muerte de los fallecidos.

Fernández, sostiene que el hombre, presunto autor de la muerte de su mujer y que posteriormente se habría suicidado, podría haber sucumbido a la «presión» de la enfermedad psicológica que padecía y que no habría sido eficazmente gestionada por la administración.

Así lo ha indicado en declaraciones a Telemadrid donde ha lamentado que se estén aireando los detalles de la autopsia, «un mero relato que no le viene bien a nadie», y ha ahondado lo relevante de la muerte de estas dos personas, que dejan unos hijos huérfanos que podrían emitir un comunicado próximamente.

«El alcalde: no ha sido odio, la quería»

Fernández ha subrayado que el hombre «quería mucho a su mujer» y cree que ha fallado el sistema porque no ha sido capaz de detectar la enfermedad psicológica del varón, que al final «no ha soportado la presión y le ha llevado a cometer este acto».

Según ha relatado Fernández, el presunto autor había estado «mucho tiempo de baja» y había solicitado una incapacidad por su situación psicológica. Finalmente, el no recibir resultado favorable por parte de la Administración, le habría llevado a cometer el presunto asesinato de su esposa.

«No ha sido por odio», sostiene el alcalde de Alpedrete, que ha subrayado que entre la pareja no había denuncias previas por malos tratos y ha incidido también en el «cariño» que los hijos afirman profesar por sus padres.