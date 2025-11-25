El senador socialista Alfonso García Rodríguez, dejó este lunes numerosas perlas que lo retratan en una comparecencia sobre okupación celebraba en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana de la Cámara Alta. Llegó a espetar a los policías: «La profesión de riesgo os la tenéis que ganar».

Además, por decir Laura García, portavoz de Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, que actualmente existe «desconfianza» de los ciudadanos en el sistema respecto a la lucha contra el problema de la okupación, el senador la amenazó con que su declaración puede ser «susceptible de algún tipo de sanción». Este político también ha tildado de «delincuentes» a las empresas de desokupación.

En su intervención, la portavoz de Jupol explicó las dificultades que encuentran los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir la okupación. Laura García expuso que los agentes no tienen seguridad jurídica porque la legislación no ayuda a la víctima ni a los policías les da herramientas para intervenir.

Criticó que la Secretaría de Estado de Seguridad no es clara, no hay un protocolo unificado para todas las policías que diga que cuando se okupa una vivienda, hay que hacer tal cosa, que no se ha delimitado la flagrancia, por lo que cada agente la interpreta de una manera y hay miedo entre los policías porque se pueden enfrentar a una inhabilitación por su actuación policial y a posibles represalias de los okupas.

Desprecio hacia policías y guardias civiles

Para la portavoz de Jupol, este senador socialista dijo de la profesión de riesgo, manifiesta «el desprecio que tiene a los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil», y evidencia la «nula voluntad del PSOE de darles algo que los policías están ganando en los tribunales».

«Las cerca de 17.000 agresiones que sufrieron el año pasado policías y guardias civiles en el ejercicio de sus funciones le parecerán pocas», apunta, criticando «esta negativa a una derecho que tienen los agentes, como el resto de compañeros autonómicos, a quienes ya se les ha reconocido».

Asimismo, la portavoz de este sindicato pone el foco en que este político socialista «niega una realidad, como es que los ciudadanos se sienten desprotegidos ante la lacra de la okupación. Una realidad que denuncian los propios ciudadanos».

Además, Laura García critica que este senador «intentó coartar la libertad de expresión» de los agentes con «amenazas».

Vídeo viral

El vídeo está corriendo como la pólvora en redes sociales, y sindicatos y asociaciones policiales están dando su apoyo a la portavoz de Jupol.

La asociación Una Policía para el Siglo XXI ha tuiteado: «Alfonso García Rodríguez, profesor de Geografía, dando lecciones desde su cómodo asiento de senador del PSOE a los policías que se juegan la vida cada día, diciéndoles que tienen que ganarse el reconocimiento de profesión de riesgo. Amenazando con sancionar por hablar de desconfianza en el sistema y dejando claro que prefiere policías sumisos ante el poder político… no vaya a ser que investiguen la corrupción o destapen algo que él quiera mantener oculto».

Y subraya que «esto no es política, es desprecio institucional: humillar al que protege y blanquear al que delinque». «Un modelo policial donde profesores de Geografía, analfabetos en criminología, se atreven a dar lecciones de moral a policías que a diario salen de casa sin saber si volverán a ver a su familia. Desde Una Policía para el Siglo XXI mandamos nuestro apoyo a Laura García, portavoz de Jupol, que ha aguantado el tipo ante este impresentable», concluye.

«Escucha, miserable. Si tocan a Laura salimos todos a la calle», ha publicado en X el presidente de dicha asociación y portavoz nacional de VOX en Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez.

La asociación de guardias civiles Jucil también ha transmitido su «apoyo incondicional» a su «compañera y hermana, Laura», denunciando las «desafortunadas declaraciones de este senador del PSOE»