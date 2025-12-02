Más de 600 policías en Alicante carecen de chaleco antibalas individual porque Interior no se los da

Un policía nacional que no contaba con chaleco antibalas de seguridad ha sido agredido este viernes en las proximidades de la céntrica estación del AVE, en Alicante, según ha revelado el sindicato Jupol (Justicia Policial). El supuesto agresor era un individuo visiblemente alterado que portaba un cuchillo y un cúter, que no utilizó, según las mismas fuentes. Pero sí propinó un puñetazo al agente y lo derribó. El agente agredido, como se ha dicho, no contaba con chaleco antibalas individual. Según los datos aportados por este sindicato, sólo en la provincia de Alicante, más de 600 policías nacionales de un total de 2.200, aproximadamente, siguen sin chaleco antibalas individual, porque el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, no se los ha proporcionado. Es decir, que en torno a uno de cada cuatro policías nacionales de Alicante no cuentan con chaleco antibalas individual. Tal como han definido fuentes de Jupol: «Van a pecho descubierto».

El sindicato ha denunciado que el policía agredido no disponía de chaleco antibalas individual en el momento en que se produjeron los hechos. Y que esa circunstancia podía haber producido un trágico final: «El mismo agresor que propinó el puñetazo que llegó a derribar al agente, podría haber utilizado cualquiera de las armas blancas que portaba para asestarle una puñalada mortal en el pecho. Sin el chaleco adecuado, el agente quedó completamente desprotegido frente a una amenaza letal».

Los chalecos antibalas individuales, según explican fuentes de Jupol, son aquellos que corresponden concretamente al agente. Y no están relacionados con los colectivos. Estos últimos, pueden ser más grandes o más pequeños, características que hacen que pierdan su utilidad. Lo que reclaman JUPOL y los policías son chalecos antibalas individuales.

El sindicato destaca que el Ministerio del Interior «lleva años desoyendo las demandas de Jupol respecto de la necesidad de dotar a todos los agentes de equipos completos y actualizados de protección individual, incluyendo chalecos antibalas de dotación personal. Pese a las reiteradas promesas, el suministro es insuficiente, llega tarde y deja fuera a miles de policías».

Y mientras esto se produce, los agentes se «enfrentan a agresores cada vez más violentos, que en muchos casos portan armas blancas, objetos contundentes o incluso armas de fuego, mientras los policías continuan trabajando con medios precarios y sin el equipamiento mínimo indispensable».

Este mismo sindicato ha convocado una concentración para este miércoles a las 12:00 horas frente a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. El objeto de la concentración es realizar un homenaje al agente asesinado en Vinalesa (Valencia), reclamar el fin de las «agresiones constantes», el reconocimiento de la profesión de riesgo y, también, la dotación inmediata de los medios materiales necesarios para trabajar con garantías. Durante el año 2024, según los datos aportados por Jupol, se han producido en España más de 17.000 ataques a policías nacionales y guardias civiles.