El Ministerio del Interior deja vendida en Canarias a la Guardia Civil frente a los violentos. El departamento de Fernando Grande-Marlaska sólo ha repartido 30 pistolas eléctricas Táser para los guardias en todas las islas y los agentes no disponen de ninguna en los aeropuertos. En la provincia de Las Palmas, la más poblada, los guardias sólo tienen 10 dispositivos.

La agresión de la luchadora profesional de MMA, Sinead Kavanagh, a dos agentes en el aeropuerto de Gando (Gran Canaria) ha destapado la falta de medios que sufre la Guardia Civil en esa comunidad autónoma frente a las agresiones de violentos y delincuentes.

Los datos en poder de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) revelan que Interior sólo ha repartido 30 pistolas eléctricas Táser para los guardias en todas las islas que reúnen una población de más de 2 millones de personas. La escasez de estos dispositivos eléctricos es tal que los agentes no tienen ninguno en el aeropuerto.

Igualmente, los guardias padecen la escasez de cartuchos de entrenamiento para las pistolas, lo que según AUGC es el motivo de que apenas el 10% de los guardias tenga la acreditación para utilizar los dispositivos eléctricos, llegando a darse la circunstancia de que algunos turnos no usan las pistolas eléctricas porque en ese momento no trabajan ninguno de los guardias acreditados para emplearlas.

La agresión de la luchadora de MMA

Los hechos que han destapado la escasez de medios para controlar incidentes violentos tuvieron lugar la tarde del pasado lunes en el vuelo de las 19:30 horas de Gran Canaria a Dublín (RYR095) en las pistas del aeropuerto de Gando. La Guardia Civil fue alertada por la tripulación del vuelo de los desórdenes que estaba provocando la luchadora en el interior de la aeronave.

El vuelo regresó a la terminal para que evacuaran a la mujer que estaba protagonizando el altercado con la tripulación y una pareja de agentes subió a la cabina para detener a la luchadora de MMA.

Tal y como refleja el vídeo, el avión se convirtió en un improvisado ring en el que los guardias civiles luchaban en inferioridad contra una profesional de las artes marciales. La mujer se negó a identificarse y se enfrentó a los guardias negándose a abandonar la nave.

Finalmente, consiguieron bajarla del avión y detenerla por atentado a agentes de la autoridad. Este martes la luchadora fue puesta a disposición judicial y puesta en libertad como investigada.