Las gasolineras que debes evitar esta Semana Santa y las más baratas: vas a ahorrar un pastizal

Hace una semana que entró en vigor el paquete de medidas aprobado por el Gobierno para rebajar el IVA del 21% al 10% en el gasóleo, la gasolina y otros hidrocarburos. Sin embargo, esta Semana Santa, el precio del diésel es el más caro de la historia; llenar un depósito diesél medio, de 55 litros, durante la Semana Santa de 2025 valía unos 79 euros, mientras que hacerlo hoy supone casi 98 euros. En este contexto, es de especial interés conocer cuáles son las gasolineras más caras y más baratas de España.

Las gasolineras más caras y más baratas en Semana Santa

Esta Semana Santa, Tráfico refuerza seguridad y fluidez con radares, cámaras, carriles reversibles, itinerarios alternativos, limitación de obras, eventos y restricciones a camiones en tramos y horarios concretos.

Las más caras

En León, en Bembibre, la estación situada en el parque industrial, parcela H, registra un precio de gasolina 95 E5 de 2 euros, gasolina 98 E5 de 2,2 euros, gasóleo A de 2 euros y gasóleo Premium de 2,3 euros. En Barcelona, en Montseny, en Passeig La Font, 1, la gasolina 95 E5 cuesta 1,999 euros y el gasóleo A 1,899 euros. En Jaén, en Quesada, calle Fontaneros (polígono industrial), la gasolina 95 E5 se sitúa en 1,93 euros y el gasóleo A en 1,929 euros.

En Baleares, en Bunyola, carretera C-711 km 16,5, los precios son 1,919 euros en gasolina 95 E5, gasóleo A 2,099 euros y gasóleo Premium 2,139 euros. En Ciudad Real, Almagro, calle Adolfo Suárez, 5, la gasolina 95 E5 se encuentra en 1,909 euros y el gasóleo A en 1,909 euros. En Toledo, Talavera de la Reina, avenida Portugal, 53, la gasolina 95 E5 cuesta 1,909 euros y el gasóleo A 1,669 euros.

En Burgos, carretera nacional I km 247, los precios son 1,9 euros en gasolina 95 E5 y 1,95 euros en gasóleo A. En Teruel, Andorra, polígono La Umbría, parcelas 27,28,29, la gasolina 95 E5 se sitúa en 1,9 euros y el gasóleo A en 1,685 euros. En Córdoba, avenida Azabache, la gasolina 95 E5 cuesta 1,899 euros, la gasolina 98 E5 1,949 euros, gasóleo A 1,989 euros y gasóleo Premium 1,999 euros.

En Huelva, Lepe, barrio Puerto del Terrón, la gasolina 95 E5 es de 1,899 euros y el gasóleo A de 1,999 euros. En Murcia, Alhama de Murcia, autovía del Mediterráneo km 596, los precios son 1,899 euros en gasolina 95 E5 y 2,049 euros en gasóleo A. En Navarra, Castejón, calle final calle San José, la gasolina 95 E5 se sitúa en 1,899 euros y el gasóleo A en 1,75 euros.

En Málaga, Riogordo, paraje El Campillo, la gasolina 95 E5 cuesta 1,895 euros y el gasóleo A 1,972 euros. En Granada, Baza, autovía A-92 km 322, la gasolina 95 E5 y el gasóleo A se sitúan ambos en 1,89 euros. En Almería, El Ejido, calle Marsella, la gasolina 95 E5 se encuentra en 1,889 euros y el gasóleo A en 1,857 euros.

En Badajoz, Almendralejo, carretera Gijón-Sevilla km 648, los precios son 1,889 euros en gasolina 95 E5, 2,035 euros en gasolina 98 E5, gasóleo A 1,899 euros y gasóleo Premium 2,139 euros. En Jaén, Begíjar, calle Pedro Pérez, 65, la gasolina 95 E5 cuesta 1,874 euros y el gasóleo A 1,994 euros. En Lleida, Térmens, carretera C-13 km 14, la gasolina 95 E5 se sitúa en 1,869 euros y el gasóleo A en 1,839 euros.

Las más baratas

En Teruel, en Alcañiz, avenida Zaragoza, 75, la gasolina 95 E5 cuesta 1,35 euros, la gasolina 98 E5 1,461 euros y el gasóleo A 1,617 euros. En Castellón/Onda, avenida del Mediterráneo, la gasolina 95 E5 se sitúa en 1,349 euros, la gasolina 98 E5 1,649 euros, el gasóleo A 1,609 euros y el gasóleo Premium 1,649 euros. En Lleida, en Sant Guim de Freixenet, carretera Calaf km 35, la gasolina 95 E5 es de 1,349 euros, la gasolina 98 E5 1,499 euros y el gasóleo A 1,599 euros. En Sort, polígono Els Salancons, 1, la gasolina 95 E5 cuesta 1,349 euros y el gasóleo A 1,616 euros.

En Navarra, en Tudela, carretera Corella km, la gasolina 95 E5 se sitúa en 1,349 euros y el gasóleo A en 1,619 euros. En Las Palmas, en Tías, calle Juan Carlos I, 23, la gasolina 95 E5 cuesta 1,349 euros, la gasolina 98 E5 1,499 euros, el gasóleo A 1,409 euros y el gasóleo Premium 1,559 euros. En Santa Cruz de Tenerife, en La Orotava, carretera Las Cañadas km 5, los precios son 1,349 euros en gasolina 95 E5, 1,449 euros en gasolina 98 E5 y gasóleo A, y 1,549 euros en gasóleo Premium.

Comunidad de Madrid

En Madrid, en Leganés, calle Rey Pastor 16, la gasolina 95 E5 cuesta 1,399 euros y el gasóleo A 1,679 euros; lo mismo ocurre en calle de Eduardo Torroja 29. En Madrid capital, calle Cerro del Murmullo 1, Camino Pozo del Tío Raimundo 6, calle Camino de las Hormigueras 177, avenida del Mayorazgo, calle G 2, Camino Hormigueras 153 y carretera Villaverde a Vallecas km 267, los precios se mantienen en 1,399 euros para la gasolina 95 E5 y 1,679 euros para el gasóleo A.

En Alcorcón, avenida Europa, la gasolina 95 E5 cuesta 1,393 euros, la gasolina 98 E5 1,492 euros, el gasóleo A 1,617 euros y el gasóleo Premium 1,637 euros; en avenida de Europa 15, la gasolina 95 E5 es 1,393 euros y el gasóleo A 1,669 euros. En Fuenlabrada, centro comercial Loranca Alcampo, la gasolina 95 E5 se sitúa en 1,393 euros, la 98 E5 en 1,492 euros, el gasóleo A en 1,617 euros y el gasóleo Premium en 1,637 euros. Por último, en Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, la gasolina 95 E5 cuesta 1,375 euros, la 98 E5 1,492 euros, el gasóleo A 1,629 euros y el gasóleo Premium 1,649 euros.