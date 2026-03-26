Así puedes encontrar la gasolinera más barata cerca de ti: el truco de la OCU para ahorrarte un dineral

La Organización de Consumidores y Usuarios ha publicado un buscador en su página web para que los españoles puedan buscar la gasolinera más barata cerca de su casa. La OCU también ha publicado un informe en el que informa sobre la clasificación de las gasolineras más baratas y más caras tras la subida del combustible derivada de la guerra de Irán. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la gasolinera más barata que puedes encontrar cerca de tu casa.

El conflicto en Oriente Medio continúa mientras el precio del combustible sigue rondando los dos euros el litro. La guerra de Irán y la decisión de los ayatolás de cerrar el estrecho de Ormuz, por el que circula el 20% del petróleo que se consume a nivel mundial, han hecho que el barril de Brent supere los 100 euros y esto ha repercutido de forma negativa en los bolsillos de todos los españoles.

Según informa la Organización de Consumidores y Usuarios en un informe publicado el pasado jueves, desde el inicio de la guerra el diésel ha subido hasta un 31%, pagándose en las últimas semanas 44,8 céntimos más por litro. Como indica la OCU, el precio de la gasolina ha subido un 19%, lo que equivale a 28,2 céntimos desde que estalló la guerra de Irán. Por estos números, el Gobierno ha tomado la decisión de bajar el IVA del combustible del 21% al 10%.

Esto ya está recogido en el Real Decreto-ley 7/2026 que se publicó el pasado sábado y entró en vigor el domingo. Esta reducción del impuesto al combustible aprobada por el Gobierno es de forma temporal y se eliminará cuando la situación comience a reconducirse, según han dejado entrever desde el Ejecutivo. Así que a los españoles les esperan unas semanas de ejercicios de ingeniería financiera para que acceder al combustible no suponga un drama a final de mes.

La gasolinera más barata, según la OCU

En el informe de la OCU, esta organización también ha hecho un estudio de precios en el que ha realizado una clasificación de qué gasolinera es más barata con datos recogidos en 12.000 estaciones de servicio. Este estudio indica que las estaciones con más gasolineras con el diésel por encima de los 2 euros el litro son Petronor, con un 10%, seguida de Agla, Campsa, Moeve y Repsol, con un 8% de gasolineras en esta franja de precios.

La OCU también señala que la diferencia entre las gasolineras tradicionales y las ‘low cost’ se ha reducido del 20% al 15% desde el inicio de la guerra, aunque desde la organización consideran que el ahorro puede ser «significativo», ya que el precio del diésel puede estar hasta 24 céntimos el litro más bajo y 22 céntimos por litro menos en gasolina. En la clasificación de las gasolineras más baratas han entrado en los últimos días Alcampo y Tamoil, que se unen a Bonarea, GM Oil y Plenergy.

Según informa la OCU, las gasolineras más caras tras la última subida de los precios son Valcarce, Repsol y Petronor, donde «llenar un depósito de 50 litros de combustible en alguna de estas últimas encarece la factura en unos 11 euros para el diésel y 10 euros para la gasolina». Lógicamente, cuando se elige una de estas gasolineras, se apuesta por un combustible de más calidad que alargará la vida del vehículo.

El buscador de la OCU

La OCU también ha habilitado un buscador para que los españoles puedan encontrar la gasolinera más barata cerca de su casa. A través de la página web de la organización, se debe introducir la dirección o código postal y ajustar el límite de kilómetros. Para encontrar la gasolinera más barata, también tendrás que seleccionar el combustible y la marca que desees o, en su defecto, si te interesan «todas las marcas».