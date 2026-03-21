Para que baje el precio de la gasolina de forma significativa y sostenida en el contexto actual de guerra en Irán en marcha y el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado o muy restringido, tienen que producirse varios cambios clave, todos ellos, teniendo en cuenta que sigue la guerra…

El precio de la gasolina está directamente atado al del crudo (Brent y West Texas Intermediate), que han estado oscilando entre los 90 y los 110 dólares por barril en las últimas semanas, con picos por encima de 119 dólares y Dubái soportando récords estratosféricos de 166 dólares.

El principal motivo del alza actual, evidentemente, es la interrupción masiva de suministro por la guerra en Irán y la escalada bélica en el golfo Pérsico, ya que entre 10 y 12 millones de barriles diarios se han perdido o están bloqueados en el Golfo. Ello ha supuesto que cerca de un 20% del petróleo mundial se haya visto negativamente afectado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras petrolíferas.

Entre los escenarios más realistas para que baje la gasolina, según opinan los analistas, estarían un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz, no dañar las infraestructuras petroleras clave y la liberación masiva y sostenida de reservas estratégicas, ya en marcha.

Acuerdo que permita reabrir el Estrecho de Ormuz

Es la condición número uno y casi imprescindible. Si el tráfico de petroleros vuelve a niveles normales (o al menos a un 70–80% del que había antes de la guerra, en semanas y no hay más ataques a buques e infraestructuras), el mercado se relajaría rápidamente y el precio del crudo podría caer entre 20 y 40 dólares por barril en poco tiempo, según Goldman Sachs.

El propio Trump ha dicho que los precios «bajarían incluso por debajo de los niveles previos» una vez que termine el conflicto. Sin Ormuz abierto, es improbable que baje de forma duradera.

Daño limitado a infraestructuras clave

Si los ataques no destruyen terminales grandes (como la Isla de Jark en Irán o las instalaciones saudíes y emiratíes, de forma permanente). Se podrían habilitar rutas muy limitadas escoltadas por convoyes militares, pese a que los seguros serían carísimos, pero viables. Esto podría permitir que el crudo baje hasta los 80 o 90 dólares el barril en uno a tres meses, y la gasolina reflejaría una bajada de precio en 2 a 6 semanas.

Liberación masiva y sostenida de reservas estratégicas

La IEA ya autorizó liberar más de 400 millones de barriles de reservas de emergencia de países miembros, un récord histórico. Eso supone que EE UU, Europa o Japón, ya están soltando crudo. Esto ha evitado que el precio se dispare a más de 150 dólares el barril, pero no baja el precio de forma agresiva mientras el estrecho Ormuz siga cerrado. Solo amortigua la subida de precio de los carburantes. Si la guerra dura meses, las reservas se agotan y el efecto se diluye.

Aumento fuerte de producción fuera de Oriente Medio

Esta medida no compensaría del todo el vacío de exportación. Estados Unidos, Canadá, Brasil, Guyana, Kazajistán y Rusia sólo podrían subir entre 1 y dos barriles diarios en 2026, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Pero, la necesidad actual es de entre 8 y 12 barriles diarios, según la AIE. Así que no basta para bajar precios sin que vuelva el Golfo.