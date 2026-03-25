Precio de la gasolina hoy 25 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Repostar en Madrid no es lo mismo en todos los barrios, y estos días se está notando más que nunca. A pocos días de que arranque la Semana Santa, muchos conductores están aprovechando para llenar el depósito antes de salir de la ciudad, pero no todos están pagando lo mismo. De hecho, la diferencia entre repostar en el centro o hacerlo en zonas más periféricas puede ser bastante considerable, por lo que conviene saber cuáles son las gasolineras más baratas para repostar en Madrid.

Este miércoles 25 de marzo llega con una ligera contención en los precios tras las últimas medidas fiscales tal y como se ha visto desde el pasado domingo, aunque el coste del combustible sigue condicionado por la tensión internacional. En Madrid, sin embargo, el comportamiento es algo particular: la alta competencia entre estaciones, especialmente las automáticas y de bajo coste, está haciendo que en algunos puntos se encuentren precios más ajustados que en otras grandes ciudades. Aun así, no todo el mundo se beneficia por igual. Mientras en distritos céntricos como Salamanca o Chamberí los precios siguen siendo elevados, en áreas como Vallecas, Villaverde o zonas industriales se pueden encontrar diferencias que, en un depósito completo, acaban siendo más que evidentes. Por eso, comparar antes de repostar se ha vuelto casi imprescindible en estos días previos a los desplazamientos de Semana Santa.

Gasolineras más baratas hoy en Madrid

Si deseas repostar para este miércoles o tienes pensado comenzar a llenar el depósito para salir de vacaciones de Semana Santa en breve, seguro que ya sabes que dependiendo de la zona en la que elijas repostar puedes ahorrar bastante. Veamos entonces dónde actualmente, es más barato repostar en Madrid:

Gasolina 95

Alcampo (C.C. La Dehesa, A-2 km 34 – Alcalá de Henares): 1,384 €/l

(C.C. La Dehesa, A-2 km 34 – Alcalá de Henares): 1,384 €/l Alcampo Fuenlabrada (Av. Pablo Iglesias, s/n – Fuenlabrada): 1,393 €/l

(Av. Pablo Iglesias, s/n – Fuenlabrada): 1,393 €/l Alcampo (Av. Europa, s/n – Alcorcón): 1,393 €/l

(Av. Europa, s/n – Alcorcón): 1,393 €/l Alcampo (Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,5 – Torrejón de Ardoz): 1,412 €/l

(Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,5 – Torrejón de Ardoz): 1,412 €/l Alcampo (C/ José Paulete – Madrid): 1,424 €/l

(C/ José Paulete – Madrid): 1,424 €/l Galp (Antigua N-I km 15,5 – Alcobendas): 1,429 €/l

(Antigua N-I km 15,5 – Alcobendas): 1,429 €/l BDMED (C/ Seis Mercamadrid, 16 – Madrid): 1,458 €/l

(C/ Seis Mercamadrid, 16 – Madrid): 1,458 €/l Gasolinera Valdemoro (Av. Madrid, 6 – Valdemoro): 1,459 €/l

(Av. Madrid, 6 – Valdemoro): 1,459 €/l Plenergy (C/ del Paraíso, s/n – Ciempozuelos): 1,459 €/l

(C/ del Paraíso, s/n – Ciempozuelos): 1,459 €/l Shell (M-414 km 42,1 – Ciempozuelos): 1,469 €/l

Gasolina 98

Alcampo (Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,5 – Torrejón de Ardoz): 1,466 €/l

(Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,5 – Torrejón de Ardoz): 1,466 €/l Alcampo (C/ José Paulete – Madrid): 1,488 €/l

(C/ José Paulete – Madrid): 1,488 €/l Alcampo (C.C. La Dehesa, A-2 km 34 – Alcalá de Henares): 1,492 €/l

(C.C. La Dehesa, A-2 km 34 – Alcalá de Henares): 1,492 €/l Alcampo Fuenlabrada (Av. Pablo Iglesias, s/n – Fuenlabrada): 1,492 €/l

(Av. Pablo Iglesias, s/n – Fuenlabrada): 1,492 €/l Alcampo (Av. Europa, s/n – Alcorcón): 1,492 €/l

(Av. Europa, s/n – Alcorcón): 1,492 €/l Alcampo (Av. Olímpica, 9 – Alcobendas): 1,519 €/l

(Av. Olímpica, 9 – Alcobendas): 1,519 €/l Confor Auto (Av. de la Industria, 45 – Alcobendas): 1,586 €/l

(Av. de la Industria, 45 – Alcobendas): 1,586 €/l Galp (Polígono Alparache – Navalcarnero): 1,604 €/l

(Polígono Alparache – Navalcarnero): 1,604 €/l Shell (M-414 km 42,1 – Ciempozuelos): 1,609 €/l

(M-414 km 42,1 – Ciempozuelos): 1,609 €/l Confort Auto (C/ Diesel, 9 – La Torrecilla): 1,632 €/l

Diésel

Galp (Antigua N-I km 15,5 – Alcobendas): 1,379 €/l

(Antigua N-I km 15,5 – Alcobendas): 1,379 €/l Galp (Av. Valdelaparra, 5 – Alcobendas): 1,449 €/l

(Av. Valdelaparra, 5 – Alcobendas): 1,449 €/l Shell Atalayuela 365 (C/ Guadalcanal, 36 – Madrid): 1,639 €/l

(C/ Guadalcanal, 36 – Madrid): 1,639 €/l Alcampo (Av. Olímpica, 9 – Alcobendas): 1,639 €/l

(Av. Olímpica, 9 – Alcobendas): 1,639 €/l Supeco (Pol. La Garena, Av. Europa – Alcalá de Henares): 1,639 €/l

(Pol. La Garena, Av. Europa – Alcalá de Henares): 1,639 €/l Simón Grup (Ctra. Villaverde-Vallecas km 283 – Madrid): 1,649 €/l

(Ctra. Villaverde-Vallecas km 283 – Madrid): 1,649 €/l Supeco (C/ Eduardo Barreiros, 114 – Madrid): 1,649 €/l

(C/ Eduardo Barreiros, 114 – Madrid): 1,649 €/l Gasolinera Valdemoro (Av. Madrid, 6 – Valdemoro): 1,654 €/l

(Av. Madrid, 6 – Valdemoro): 1,654 €/l Petroprix (Av. de la Constitución, 287 – Torrejón de Ardoz): 1,654 €/l

(Av. de la Constitución, 287 – Torrejón de Ardoz): 1,654 €/l Alcampo (C/ Tejera, 2 – Colmenar Viejo): 1,654 €/l

El mapa para ver los precios de la gasolina actualizados

Antes de decidir dónde repostar, conviene tener en cuenta cómo se mueven los precios dentro de la propia ciudad. Ya hemos visto con los precios que acabamos de señalar, como en Madrid, las diferencias entre estaciones no sólo dependen de la marca, sino también de la ubicación. Las gasolineras del centro suelen mantener precios más altos, mientras que en la periferia o en zonas industriales la competencia aprieta y aparecen opciones bastante más económicas.

Además, en un momento como este, con muchos conductores preparando salidas por carretera especialmente por la Semana Santa, los precios pueden variar incluso a lo largo del mismo día. A esto se suma otro factor que afecta especialmente a la capital: las restricciones de movilidad en determinadas zonas, que obligan a planificar mejor no sólo el trayecto, sino también dónde repostar. Por todo ello, y para evitar pagar de más, lo más recomendable es utilizar el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.

Este mapa interactivo permite consultar en tiempo real los precios de todas las estaciones de servicio, filtrar por ubicación o tipo de combustible y comparar varias opciones antes de moverte. Una herramienta especialmente útil en una ciudad donde elegir bien la gasolinera puede suponer un ahorro importante. Puedes ver un ejemplo del mapa que se muestra en este portal en la imagen a continuación, por ejemplo, para Alcobendas:

Solo tienes que ir ampliando el mapa en función de la zona donde quieres repostar para ver opciones de gasolinera o estación de servicio y arriba el precio. De este modo, te resultará más sencillo averiguar en apenas un minuto o dos cuál es la media de lo que se paga al momento y aquellas opciones que te pueden ahorrar unos céntimos, algo que en el caso del combustible resulta esencial.