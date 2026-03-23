La crisis del petróleo está provocando que los países que lo refinan para hacer gasolina y diésel estén dejando de vender combustible. Los que procesan el crudo prefieren acapararlo que exportarlo ante el miedo a que haya escasez si se recrudece la guerra de Irán. Esta situación influye de forma relevante en el precio final de los carburantes que tienen que pagar los españoles en los surtidores.

En concreto, los países que se encargan de procesar el petróleo «han parado la exportación de refino», según ha informado a OKDIARIO el CEO de Tempos Energía, Antonio Aceituno. El miedo a que escasee el combustible también se apodera de aquellos que lo tratan, que prefieren quedárselo por lo que pudiera suceder.

«El crudo por sí solo no vale», recuerda Aceituno, que explica que «tiene que entrar a una refinería y ser convertido en gasolina y diésel» para poder ser usado por los consumidores en sus vehículos. Y, en ese contexto, «China e India han parado las exportaciones de diésel y gasolina porque están temerosas y cautelosas de no recibir crudo, de quedarse sin él».

Es decir, «como medida de precaución, han parado esa exportación de refino». Y esta parte de la crisis del petróleo acaba llegando al bolsillo de los españoles, pues «el precio de la gasolina y del diésel, más o menos, está compuesto por un 40% del precio del crudo, un 20% del margen de refino y transporte y un 40% de impuestos».

Si el margen de refino se incrementa por estas presiones de los que procesan el crudo y se niegan a exportar la gasolina, el precio final también sube. «Ahora mismo hay dos motores que están impulsando los precios que vemos en el surtidor», los precios de la gasolina y el diésel», asegura Aceituno.

Por un lado, está «el 60% de la subida del crudo» que se ha sufrido en las últimas semanas y, por otro, «el margen de refino», que «ha crecido en torno al 50% con respecto a ese viernes 27 de febrero de 2026». «Por eso, vemos unos precios de la gasolina disparados, porque el refino también está ayudando a esa subida», ha revelado el profesional.

Crisis del petróleo en el mundo

No obstante, en estos momentos, las negociaciones entre Irán y Trump parecen estar calmando ligeramente las grandes subidas de la cotización del crudo. El presidente norteamericano ha extendido su ultimátum a Teherán y ha asegurado que no va a haber más ataques a infraestructuras energéticas durante al menos cinco días.

Esto ha causado un descenso del precio del barril de Brent, que sirve de referencia para Europa, superior al 6%, llegando a tocar los 97 dólares por unidad tras haber rozado esta mañana los 109 dólares. Así, la volatilidad de esta materia prima está enormemente ligada al desarrollo de la guerra en Oriente Medio.

No obstante, mientras esto sucede, los españoles ven que el combustible que pagan en las gasolineras no para de subir. Para frenarlo, el Gobierno ha decidido disminuir al máximo tanto el IVA como el impuesto a los hidrocarburos.