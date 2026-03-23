Entre fallos y retretes atascados: así termina la misión del USS Gerald Ford en Oriente Medio

El portaaviones USS Gerald Ford, uno de los dos imponentes grupos de ataque desplegados por Estados Unidos en Oriente Medio, se retira a la base de Souda, en Creta. La nave sufrió severos daños por el incendio registrado el 12 de marzo, originado en la lavandería y que obligó a 600 marineros a dormir en el suelo. El fuego duró 30 horas.

Así lo revelaron marineros y oficiales militares en una investigación publicada este martes por el New York Times. Este incendio dejó a dos heridos leves y decenas de militares que sufrieron inhalaciones de humo, aunque aseguran que el portaaviones sigue «totalmente operativo».

La moral de los marineros ha decaído con el uso continuado de infraestructuras que se estropean y pueden causar una verdadera invasión de sinsabores. «Los líderes de la Armada reconocen que pasar mucho tiempo lejos de las familias conlleva un sacrificio real y cuantificable», decía un comunicado.

Demasiado tiempo en combate el USS Gerald Ford

La Marina estadounidense mantuvo en acción constante a sus portaaviones durante nueve meses en las guerras de Irak y Afganistán, siendo el USS Abraham Lincoln el único que ha estado en una situación más dura. Sin embargo, el portaaviones puede romper ese techo si, como indican sus órdenes, debe seguir de servicio hasta mayo en Oriente Medio.

Hay otro problema que sufren tripulantes y pilotos. El Gerald Ford sufre atascos constantes de los inodoros desde hace casi diez meses. La nave cuenta con 650 aseos, muchos de los cuales permanecen inutilizados y obligan a la tropa a hacer largas colas delante de los útiles, en un navío cuyo coste asciende a 13.000 millones de dólares.

Desde el Comité de Inteligencia del Senado, el vicepresidente Mark Warner señaló que el Ford está «pagando las consecuencias de las imprudentes decisiones militares del presidente Donald Trump». El portaaviones ha participado en misiones ofensivas contra el régimen de Irán y anteriormente desempeñó un rol clave en la operación que permitió el arresto del líder venezolano Nicolás Maduro.