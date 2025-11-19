El aparatoso incendio de un desguace provoca desalojos y moviliza un gran operativo de Bomberos en Madrid

Un gran incendio se ha desatado este miércoles por la mañana en un desguace ubicado en el Polígono Industrial Aymair de San Martín de la Vega (Madrid), generando una densa columna de humo visible desde varios puntos. El fuego ha comenzado poco después de las 07:00 horas, propagándose rápidamente y afectando tanto a numerosos vehículos como a una nave situada dentro del desguace. Para hacer frente al siniestro, se han desplegado 15 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Debido a la magnitud del incendio y la intensidad del humo, la Guardia Civil y la Policía Local han llevado a cabo el desalojo de empresas próximas en el polígono y han confinado a los trabajadores de otras instalaciones industriales cercanas. Afortunadamente, según los servicios de emergencia, no se han registrado heridos.

También se han desplazado unidades del SUMMA 112, aunque su intervención ha sido principalmente preventiva, por si resultara necesario atender a personas afectadas por el humo o por otras complicaciones. El incendio ha despertado preocupación dada la naturaleza de las instalaciones, ya que en el polígono Aymair existen varias empresas dedicadas al desguace y tratamiento de vehículos.

Además, este desguace ya ha estado bajo el foco en los últimos meses: la Fiscalía ha pedido hasta cuatro años de prisión para varios responsables por presuntos delitos contra el medio ambiente, al no descontaminar adecuadamente los vehículos y comercializar piezas de forma irregular.