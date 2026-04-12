Nuboso o cubierto en toda la provincia, con posibilidad de lluvias y chubascos en el este durante la madrugada y en la mitad norte por la tarde, localmente acompañados de tormentas. Las temperaturas mínimas descenderán en Bizkaia, mientras que las máximas también bajarán, especialmente en el extremo oriental. El viento será flojo a moderado del norte, tendiendo a noroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias a la vista y viento suave

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, con una ligera bruma que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se intensifica, especialmente en la tarde y noche, cuando las nubes se agrupan amenazantes. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados, pero la sensación térmica podría ser un poco más fresca, haciendo que el ambiente se sienta algo cargado.

Ya por la tarde, el viento del norte soplará suavemente, con ráfagas que podrían sorprender a los desprevenidos. La humedad alcanzará niveles altos, lo que sumará un toque de pesadez al aire. Con el sol asomando tímidamente a las 07:35 y despidiéndose a las 20:50, los bilbaínos tendrán un día de luz limitado, pero con la certeza de que la lluvia será la protagonista en las horas venideras.

Nubes grises y lluvia intensa en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados y un viento suave que acaricia la piel, pero pronto se intensificará, trayendo consigo un ambiente más agitado.

A medida que avanza la jornada, la situación se tornará más complicada. La probabilidad de lluvia alcanzará el 100% por la tarde-noche y el viento soplará con fuerza, superando los 30 km/h en algunas ráfagas. La sensación térmica podría descender hasta los 6 grados, lo que hará que la humedad se sienta aún más intensa. Es un día para no olvidar el paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Guecho: ambiente inestable y lluvioso

El día amanece en Guecho con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 8°C y la sensación térmica puede descender hasta los 6°C. A medida que avanza la mañana, el cielo estará cubierto y la probabilidad de lluvia alcanzará un 35%, lo que sugiere que podrían caer algunas gotas antes del mediodía. Sin embargo, la tarde traerá consigo un cambio drástico, ya que la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y se espera que el viento sople del norte a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h, haciendo que el ambiente se sienta aún más pesado con una humedad relativa que alcanzará el 90%.

A lo largo de la jornada, la temperatura máxima llegará a los 15°C, pero la sensación térmica podría ser similar, lo que mantendrá la sensación de frescura. Con el sol saliendo a las 07:35 y poniéndose a las 20:51, Guecho disfrutará de más de 13 horas de luz, aunque la tarde-noche se presentará muy lluviosa y con un cielo completamente cubierto. Es recomendable llevar paraguas si se planea salir, ya que el tiempo se tornará inestable y húmedo.

Santurce: cielos nublados y posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 15 grados. Aunque hay una probabilidad de lluvia en la tarde-noche, las condiciones serán suaves, con un viento leve que no interrumpirá las actividades diarias.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar las horas de la mañana y la tarde puede ser una excelente manera de disfrutar del ambiente, a pesar de la posibilidad de lluvia más tarde.

Cielos grises y lluvias intensas en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 16 grados. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia aumentará y se espera que el ambiente se torne más húmedo y gris.

Por la tarde, la situación empeorará, con lluvias intensas que marcarán el final del día. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender. A pesar de la lluvia, el paisaje urbano de Basauri seguirá teniendo su encanto, así que no olvides disfrutar de un buen café en alguna terraza cubierta.