Jorge Rey confirma la llegada de lluvias y avanza dónde caerá con fuerza: no es normal

Confirma la llegada de lluvias y avanza dónde caerá con fuerza en estas partes del país, no es normal lo que confirma Jorge Rey. Este avance de la previsión del tiempo puede poner en práctica lo que puede pasar en estas partes del país. El buen tiempo que hemos tenido en estos días pasados, puede convertirse en historia, en especial, si tenemos en consideración lo que nos estará esperando en breve. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Estos días en los que podremos empezar a tener en mente algunos elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Estaremos muy pendientes de una novedad destacada en estos días en los que puede ser clave en estos días en los que realmente puede ser esencial. Jorge Rey no duda en adelantar una previsión del tiempo que nos alejará de lo que querríamos tener en esta época del año.

No es normal lo que llega en breve

Estos días en los que querríamos empezar a ver llegar un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a un giro radical que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas.

Este experto en el tiempo no duda en mostrar un cambio de tendencia que puede afectará de lleno en estos días en los que cada elemento cuenta y lo hace de tal forma que podremos empezar a visualizar un invierno que parece que vuelve cuando habíamos iniciado la primavera.

No sólo tendremos un marcado descenso de las temperaturas, sino que también nos vamos a enfrentar a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Es hora de conocer lo que pasará en estos días en los que cada elemento cuenta.

Podemos pasar de unas temperaturas casi veraniegas a un marcado descenso que no llegará sólo. Lo hará acompañado de unas lluvias que pueden acabar siendo generalizadas. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en estos días.

Confirma Jorge Rey la llegada de lluvias fuertes en estas zonas

Esta última previsión del tiempo de Jorge Rey no duda en darnos alguna que otra sorpresa inesperada, en unas jornadas en las que el tiempo irá cobrando un importante protagonismo que vamos a tener en consideración en nada. Será la hora de obtener un cambio de tendencia que será esencial.

Este experto en el tiempo ha dado una previsión que pone los pelos de punta en un vídeo que se ha convertido en uno de los más vistos, teniendo en cuenta la advertencia que muestra este joven que en su día predijo la llegada de Filomena. Lo que actualmente nos está esperando un giro radical que la AEMET ha advertido en estos días.

Tal y como nos explican estos expertos en esta web: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en el tercio norte peninsular y en Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que a primeras horas también afectarán al extremo sureste, con probabilidad de ser fuertes en zonas de Murcia, Albacete y sur de la Comunidad Valenciana. A lo largo del día también podría darse algún chubasco localmente fuerte en el Cantábrico y norte de Galicia. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nuboso o con intervalos nubosos, aumentando durante la tarde con abundante nubosidad de evolución que dejará chubascos ocasionales en entornos de montaña y nuevamente en puntos del sureste, pudiendo afectar de forma aislada a ambas mesetas. Nevará en las montañas del norte a una cota de 900/1300 metros, con acumulados significativos a cotas superiores, y pudiendo hacerlo de forma débil a altitudes similares en las montañas del centro y este. En Canarias, cielos nubosos en el norte con probables precipitaciones débiles y poco nuboso en el sur. Bancos de niebla matinales en montañas de la mitad norte peninsular. Se prevé que las temperaturas máximas desciendan en la mitad sur de la vertiente atlántica, Alborán, Baleares, Pirineos y nordeste de Cataluña, con aumentos en el resto del tercio este peninsular y en el extremo noroeste que podrán ser notables en el Ebro. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en la mitad sur peninsular, meseta Norte y Cataluña, en aumento en el extremo noroeste y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte, también posibles las del sureste y en puntos de la meseta Norte».

Siguiendo con la misma previsión de la AEMET: «Soplará fuerte con rachas muy fuertes la tramontana en Ampurdán y norte de Baleares, el alisio en Canarias, el poniente en Alborán y el cierzo en el Ebro, extremo oriental de la Ibérica y zonas aledañas. Predominio de viento moderado de oeste y noroeste en el resto, pudiendo darse igualmente alguna racha muy fuerte en puntos del sureste peninsular y Pirineo. Probables chubascos localmente fuertes en el extremo sureste peninsular a primeras horas. Acumulaciones significativas de nieve en zonas altas del norte peninsular. Rachas muy fuertes de alisio en Canarias, de cierzo en el Ebro y aledaños y de tramontana en Ampurdán, también posible en el norte de Baleares».