La AEMET avisa de que vuelve el invierno: llegan fuertes lluvias en estas zonas de España a partir de hoy

Llegan fuertes lluvias en estas zonas de España a partir de hoy, la AEMET avisa de que vuelve el invierno. Será mejor que nos preparemos para un cambio de tendencia que puede ser esencial, en estos días que hasta el momento desconocíamos. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que cerraremos un fin de semana de cambios que nos llevarán incluso a pensar en realizar ciertos planes diferentes.

En especial si tenemos en cuenta lo que puede pasar en estas próximas jornadas en las que tendremos que afrontar un marcado cambio de tendencia, con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar generando una situación que puede ser esencial. Una novedad que, podría acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que nos marcarán de cerca, en estos días en los que pensábamos ver este buen tiempo imponiéndose, lo que puede pasar es un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días. La AEMET avisa de que volverá el invierno cuando pensábamos que el invierno estaba muy cerca.

El aviso de la AEMET ante la vuelta del invierno

Será mejor que nos empecemos a preparar para un importante cambio de tendencia, lo que puede pasar en estos días es una situación del todo inesperada, en unas jornadas en las que cada detalle cuenta y lo hace de tal manera que tocará ver qué nos estará esperando.

Cuando hemos dejado atrás unos días en los que la estabilidad ha acabado siendo la gran protagonista, lo que nos espera es algo radicalmente diferente. Tendremos que ver llegar un cambio que podría convertirse en la antesala de este invierno que parece que vuelve este fin de semana.

Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas próximas jornadas. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Es hora de conocer en primera persona este aviso de los expertos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Estos días que tenemos que empezar a ver llegar algunas situaciones del todo inesperadas que hasta el momento no sabíamos.

A partir de hoy llegan fuertes lluvias a estas zonas de España

Llegan fuertes lluvias a estas zonas de España, a partir de hoy, será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa. Estas jornadas en las que tendríamos que empezar a visualizar un cambio de ciclo que puede ser esencial.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé que un frente frio acabe de recorrer la mitad este peninsular y Baleares, lo que, unido a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, dejará en estas zonas cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, siendo probable que se den chubascos con tormenta localmente fuertes y con posible granizo en zonas de Andalucía oriental, Murcia, Albacete y Alicante. También cielos nubosos en Galicia y cornisa cantábrica, con chubascos que podrían ser localmente fuertes. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos, con posibilidad de algún chubasco ocasional y disperso en las mesetas. La cota de nieve se situará en el entorno de los 800/1100 metros en el extremo norte peninsular, con acumulados significativos a cotas superiores, y pudiendo bajar localmente hasta los 600/800 m. En las montañas del centro y este se situará en 1500/1800 m., con posibles nevadas débiles. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en los nortes e intervalos nubosos al sur.

Probables bancos de niebla matinales en zonas de montaña; con calima en la mitad este peninsular y Baleares pudiendo dejar precipitaciones en forma de barro y tendiendo a retirarse».

Las temperaturas serán las grandes protagonistas de estos días: «Las temperaturas descenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, con descensos notables de las máximas en Baleares y centro y mitad este peninsular, e incluso extraordinarios en el cuadrante nordeste. También serán notables los descensos de las mínimas en zonas del centro este y nordeste, dándose al final del día en el este de la Península. Heladas débiles en montañas de la mitad norte. En Canarias, temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Predominará el viento moderado de componentes norte y oeste en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes de poniente en el Estrecho, de cierzo en el Ebro y de tramontana en Ampurdán, también posibles en Baleares y Alborán. En Canarias soplará el alisio fuerte con rachas muy fuertes».