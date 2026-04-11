Jorge Rey revienta el fin de semana con alerta de una borrasca inaudita: «Tormentas localmente fuertes»

Llega una borrasca inaudita, Jorge Rey no duda en estos días en los que realmente puede convertirse en la antesala de algo más. Llega un fin de semana con tormentas localmente fuertes. Por lo que, quizás hasta ahora no habíamos visto un giro radical de este tipo. Estaremos a merced de una situación del todo inesperada en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo esencial. En estos días en los que cada elemento puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en estos días en los que cada elemento puede acabará siendo lo que nos hará incluso cambiar de planes.

Una novedad que Jorge Rey en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es hora de saber qué pasará el fin de semana en unos días de desconexión total en estos días en los que pensábamos que el tiempo se acabaría convirtiendo en algo más. Con una serie de peculiaridades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Estos días tendremos que ver una previsión de Jorge Rey que lleva tiempo adelantando y que podría acabar convirtiéndose en la antesala de algo más.

Tormentas localmente fuertes

Estos días en los que tendríamos que ver llegar un destacado cambio de tendencia, lo que tenemos por delante es algo radicalmente diferente. Tocará saber en estos días lo que nos estará esperando, es momento de dejar salir algunos cambios importantes que deberemos tener en consideración.

Estas jornadas en las que la primavera parecía que nos había visitado, lo que puede pasar es algo muy diferente, con ciertos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca en estos días en los que cada elemento puede ser esencial.

Estas tormentas pueden acabar siendo localmente fuertes, con ciertos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Estos días en los que el tiempo acabará cobrando protagonismo. El frío puede acabar convirtiéndose en una tendencia al alza.

Es momento de conocer lo que puede pasar en estos días de tormentas fuertes que acabarán marcando una diferencia importante. Es hora de saber cómo las tormentas fuertes pueden afectarnos de lleno, con la mirada puesta a una situación cambiante que puede hacernos cambiar de planes este fin de semana.

Llega una alerta de una borrasca inaudita

Tal y como nos explica Jorge Rey nos espera una borrasca inaudita que puede cambiarlo todo por completo. Tocará estar pendientes de un giro radical que podría convertirse en una auténtica pesadilla en estos días de fin de semana en los que querríamos descansar un poco.

Siguiendo los vídeos de este joven, podemos descubrir un destacado cambio que nos sumergirá de lleno en una situación del todo inesperada. En estos momentos en los que tocará saber qué puede pasar en breve, en unas horas todo puede cambiar por momentos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé que un frente frio acabe de recorrer la mitad este peninsular y Baleares, dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones a su paso cuyos mayores acumulados se prevén en el Pirineo, entorno del cabo de la Nao y norte de Mallorca. Asimismo, es probable que las precipitaciones sean localmente fuertes, con tormentas ocasionales, en puntos de Andalucía oriental, sin descartar Murcia. En la mitad oeste peninsular predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos, exceptuando en Galicia y entorno cantábrico donde una masa de aire marítima polar dejará cielos nubosos con chubascos ocasionales. La cota de nieve se situará en el entorno de los 900/1200 metros en las montañas del norte, con probables acumulados significativos en el Pirineo e Ibérica norte, y pudiendo bajar hasta los 600/800 m. en el entorno del Cantábrico oriental y Pirineo occidental. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones débiles en los nortes e intervalos nubosos al sur. Probables bancos de niebla matinales en zonas de montaña; con calima en la mitad este peninsular y Baleares pudiendo dejar precipitaciones en forma de barro tendiendo a retirarse. Las temperaturas descenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, exceptuando en Alborán y extremo noroeste con pocos cambios para el caso de las máximas. También para las máximas la bajada será notable en Baleares y amplias zonas del centro y mitad este peninsular, incluso extraordinaria en el cuadrante nordeste. Las mínimas se prevén al final del día en el este de la Península, con heladas débiles en montañas de la mitad norte. En Canarias, temperaturas sin cambios o en ligero descenso».

Siguiendo con la misma previsión: «Probables chubascos y tormentas localmente fuertes en Andalucía oriental. Acumulaciones significativas de nieve en el Pirineo e Ibérica norte. Descenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas de la Península y Baleares, con bajadas extraordinarias en el cuadrante nordeste. Probables rachas muy fuertes de alisio en Canarias, de poniente en Alborán y de viento del norte y noroeste en el Ebro, Ampurdán y Baleares. Predominará el viento moderado de componentes norte y oeste en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y/o rachas muy fuertes de poniente en Alborán y de viento del norte y noroeste en el Ebro, Ampurdán y Baleares. En Canarias, alisio fuerte con rachas muy fuertes».