Ni Skechers ni Hoka: las zapatillas que llevan los pijos ahora son estas On que están rebajadas al 55% y cuestan menos de 80 euros

Cuando alguien busca unas zapatillas cómodas y con un diseño atractivo para el día a día, los nombres de Skechers y Hoka aparecen entre las primeras opciones. Sin embargo, en los últimos meses la tendencia ha cambiado y una marca suiza se ha convertido en la favorita de quienes buscan un calzado premium con un toque exclusivo. Hablamos de On Running, una firma que ha conquistado tanto a corredores como a amantes de la moda gracias a sus diseños minimalistas y a una tecnología de amortiguación que promete una pisada mucho más suave.

Ahora, uno de sus modelos más buscados, las On Cloudsurfer 2, protagoniza una de las ofertas más llamativas del momento, ya que pueden encontrarse con un descuento del 55%, lo que deja su precio por debajo de los 80 euros en una promoción puntual de Running Emotion. Obviamente, la promoción no ha pasado desapercibida y las unidades están volando, por lo que empiezan a agotarse algunas tallas y debes darte prisa si quieres hacerte con un par por 76,99 euros, ahorrando 93€ con respecto a su precio original y recomendado.

Las On Cloudsurfer 2 han sido concebidas para ofrecer la máxima comodidad en los entrenamientos diarios sobre asfalto, aunque su estética ha hecho que muchas personas las utilicen también como zapatillas de uso diario. El diseño mantiene las líneas limpias y elegantes características de la marca suiza, con una combinación de colores Linen-Ivory que resulta muy fácil de combinar con cualquier tipo de ropa. Precisamente esa mezcla entre rendimiento deportivo y aspecto premium es la que ha convertido a este modelo en uno de los favoritos entre los que buscan unas zapatillas diferentes a las que dominan habitualmente el mercado.

Las zapatillas On de oferta

Uno de los aspectos que distingue a este modelo es la incorporación de la tecnología CloudTec Phase, desarrollada para absorber el impacto de cada zancada y conseguir una transición mucho más fluida desde el talón hasta la puntera. A ello se suma una entresuela fabricada con espuma Helion, que mejora la amortiguación sin aumentar en exceso el peso del conjunto. De hecho, las Cloudsurfer 2 apenas alcanzan los 261 gramos y cuentan con un drop de 8 milímetros, unas características que las convierten en una alternativa muy equilibrada.

Más allá de sus prestaciones técnicas, la popularidad de On ha crecido de forma espectacular gracias a su presencia en el mundo del deporte profesional y al interés que ha despertado entre celebridades y aficionados a la moda. Sus zapatillas han dejado de verse únicamente en carreras o entrenamientos para convertirse en un complemento habitual en aeropuertos, oficinas y calles de las principales ciudades europeas. Esa imagen cuidada y su carácter algo más exclusivo han llevado a muchos consumidores a fijarse en la marca suiza como alternativa a otras firmas mucho más extendidas.

Normalmente, hacerse con unas On supone realizar un desembolso importante, ya que este modelo parte de un precio recomendado cercano a los 170 euros. Por eso, encontrar las Cloudsurfer 2 con una rebaja del 55% supone una oportunidad inigualable para aquellos llevaban tiempo pensando en probar la marca sin pagar el precio habitual. La promoción permite acceder a una zapatilla de gama alta por menos de 80 euros, una cifra poco frecuente dentro del catálogo de On.