Confirmado por las Cabañuelas de Jorge Rey: no estamos preparados para el festival de lluvias que llega

No estamos preparados para el festival de lluvias que llega, confirmado por las Cabañuelas de Jorge Rey. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no sabíamos. Tendremos que visualizar algunas situaciones del todo inesperadas en estos días en los que quizás hubiéramos imaginado unas temperaturas que no paran de subir y un sol que se convertirá en protagonista de estos días.

Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un giro radical que hasta el momento no sabíamos. Estaremos a merced de un cambio de tendencia que acabará siendo lo que nos acompañará en este fin de semana en el que tocará empezar a hacer planes de una manera diferente. Es hora de saber qué pasará con el que ha sido bautizado como el festival de lluvias que va a llegar en breve, de cara a un fin de semana en el que el tiempo ira cobrando un importante protagonismo, hasta un cambio radical que puede ser esencial que tengamos en mente.

Lo han confirmado las Cabañuelas de Jorge Rey

Las Cabañuelas de Jorge Rey se han convertido en este elemento que nos ha dado algunos detalles del todo inesperados, con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días cargados de actividad. Sin duda alguna, tocará conocer en primera persona qué es lo que nos está esperando.

Un cambio de tendencia que acabará siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa y que, sin duda alguna, será lo que marcará este fin de semana de primavera en el que todo puede acabar siendo posible. Tocará estar listos para no soltar el paraguas en estos días en los que cada detalle puede contar de una forma diferente.

Este experto en el tiempo que fue capaz de descubrir la llegada de Filomena, no duda en advertirnos antes que nadie de lo que puede pasar. Estamos viendo llegar, este cambio de tendencia que parece que será una nueva realidad en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Esta previsión del tiempo parece que no trae buenas noticias.

No estamos preparados para el festival de lluvias que llega

Llegan este fin de semana unas lluvias que quizás no estamos preparados para afrontar. Tendremos que ver una serie de cambios que pueden convertirse en un problema si empezamos a hacer unos planes al aire libre que estarán marcados por una previsión del tiempo que no pinta nada bien.

Jorge Rey nos ha dado un adelanto en su canal del tiempo que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que cada detalle puede ser esencial. Estos días en los que el tiempo se acaba convirtiendo en protagonista nos hacen ver una primavera con un poco de todo.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La entrada, tras un frente, de una masa de aire frío y húmedo por el noroeste peninsular dará lugar a un tiempo inestable y a una bajada importante de las temperaturas. El frente, que avanzará lentamente de oeste a este, dejará precipitaciones generalizadas, poco probables en Cataluña, en Baleares y en el litoral mediterráneo; las precipitaciones más abundantes se darán en el Cantábrico, en el sistema Central y en la Ibérica norte, y podrán ser de intensidad fuerte y con tormenta en la mitad sur peninsular, especialmente en el entorno del sistema Bético. Por otro lado, se esperan acumulados significativos de nieve en los principales sistemas montañosos del norte; la cota de nieve bajará hasta los 700-800 metros en la cordillera Cantábrica y a últimas horas en la Ibérica norte y oeste de los Pirineos. En Canarias predominarán los cielos nubosos, que dejarán precipitaciones débiles.

Se esperan brumas y nieblas en los interiores de las regiones del Cantábrico. La presencia de polvo en suspensión puede dar lugar a precipitaciones con barro. Las temperaturas máximas descenderán de forma notable (más de 6 grados) en la mayor parte de la Península, con caídas que podrán superar los 10-12 grados en el noroeste. Las mínimas también bajarán de manera acusada en la mitad norte, de forma notable en zonas de montaña, mientras que solo aumentarán en el oeste de Andalucía y en Murcia; las mínimas se alcanzarán al final del día en buena parte de la mitad norte».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones abundantes en el norte y de intensidad fuerte y con tormenta en el sistema Bético. Nevadas a partir de los 800 metros en el Cantábrico, Ibérica norte y oeste de los Pirineos. Probables rachas muy fuertes en el valle del Ebro, sistema Central e islas Canarias. Descenso de las temperaturas extraordinario (más de 10 grados) en el noroeste y notable (más de seis grados) en amplias zonas de la mitad norte. Predominarán los vientos de componente norte, flojos o moderados, en la mayor parte de Península. Se esperan rachas muy fuertes en el valle del Ebro, en el Ampurdán, en Navarra y en zonas altas del sistema Central. En el sur el viento será del oeste, más intenso en los litorales y en Melilla; en Canarias, del norte y moderado, con probables rachas fuertes».