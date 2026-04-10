Cielo poco nuboso o despejado en toda la provincia, aunque se esperan estratos bajos, brumas y bancos de niebla en puntos del litoral por la mañana. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios. El viento será flojo y variable, predominando la componente sur con aumentos ocasionales de intensidad por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 10 de abril

Barcelona: cielo despejado y ambiente agradable

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 14 grados al amanecer, la sensación térmica se mantendrá agradable, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales. El viento soplará suavemente desde el sureste, con ráfagas que podrían llegar a ser notables, aunque sin llegar a ser incómodas.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, iluminando la ciudad hasta que se esconda tras el horizonte a las 20:25. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, permitirá que el ambiente sea fresco y agradable. No se esperan lluvias, lo que deja un amplio margen para disfrutar de actividades al aire libre. Así que, ¡sal a disfrutar de este espléndido día en la capital catalana!

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados y un viento que sopla con fuerza, anunciando cambios inminentes en el tiempo.

A medida que avanza la jornada, se espera un contraste notable entre la mañana y la tarde. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, el viento alcanzará ráfagas de hasta 35 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica se sienta más fría de lo habitual. Con una máxima de 24 grados y una humedad que puede llegar al 85%, es recomendable llevar un abrigo ligero y no olvidar la bufanda.

Ambiente cálido y soleado hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:19. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12°C, con una sensación térmica similar y la humedad relativa mínima del 35% permitirá que el ambiente se sienta fresco y agradable. No se espera lluvia, lo que promete una jornada tranquila.

Por la tarde, el termómetro alcanzará los 23°C, brindando un ambiente cálido y soleado. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, así que es recomendable estar atento. La puesta del sol será a las 20:25, ofreciendo más de 13 horas de luz para disfrutar de este día primaveral.

Cielo despejado y ambiente templado en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 27 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, se espera un ambiente templado, con una ligera brisa que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en algunos momentos.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La ausencia de lluvia y el viento leve contribuyen a un ambiente agradable, perfecto para aprovechar el tiempo en compañía de amigos o familiares.