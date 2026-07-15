El dominó de la corrupción sanchista: turno para Begoña Gómez tras la primera condena a un Sánchez Pérez-Castejón

El entorno de Pedro Sánchez continúa acorralado por la corrupción, pero las piezas del dominó van cayendo una a una y este martes ha sido el turno de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, que sucede a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, y a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, en un dominó de la corrupción sanchista en el que la próxima ficha responde al nombre de Begoña Gómez.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado, por unanimidad, a David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. En el mismo juicio, el ex secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, también cercano a Pedro Sánchez, ha sido condenado a 18 años de inhabilitación por enchufar al hermano del actual presidente del Gobierno en un puesto adaptado a las «apetencias personales» de éste por la ópera.

David Sánchez se convierte en el tercer miembro del entorno más cercano de Pedro Sánchez en ser condenado, y el primero de su familia. El primer miembro del dominó de la corrupción del actual jefe del Ejecutivo fue Álvaro García Ortiz, a quien nombró como fiscal general del Estado y al que el Tribunal Supremo condenó el 20 de noviembre de 2025 a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El Alto Tribunal condenó también a José Luis Ábalos, quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE y miembro del primer Gobierno sanchista, a 24 años de prisión por haber formado una organización criminal, junto con el también condenado Koldo García, que se valió del poder institucional para cometer «graves delitos de corrupción».

Las piezas de la corrupción sanchista

Álvaro García Ortiz (condenado)

Ex fiscal general del Estado. Condenado por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz, que se convirtió en el primer fiscal general del Estado condenado en la historia de España, también se vio abocado por la Justicia a indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales.

José Luis Ábalos (condenado)

Ex secretario de Organización del PSOE. Condenado a 24 años de cárcel por haber formado una organización criminal que cometió «graves delitos de corrupción» mientras pertenecía al Gobierno presidido por Pedro Sánchez. El episodio más grave acreditado por el Tribunal Supremo es la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama, también condenado en el caso.

Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. (EP)

David Sánchez Pérez-Castejón (condenado)

Hermano de Pedro Sánchez. Condenado por unanimidad por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, en relación con su contratación arbitraria para la plaza de «Coordinador de Actividades de los Conservatorios». David Sánchez ni siquiera sabía «dónde está ubicada la oficina de artes escénicas» que dirigía.

Begoña Gómez

Esposa de Pedro Sánchez. Imputada por cuatro delitos –tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos– por el juez Juan Carlos Peinado, de la Audiencia de Madrid. Cinco jueces se reúnen desde este lunes para debatir varios recursos clave presentados contra la investigación, en lo que supone el último paso antes de conocer si la mujer de Sánchez se sienta en el banquillo de los acusados ante un jurado popular.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez (EP)

Santos Cerdán

Ex secretario de Organización del PSOE. Estuvo en prisión provisional y está investigado por su presunta participación en una trama de adjudicaciones irregulares y cobro de comisiones, como parte del denominado caso Koldo. Además, según los informes de la UCO sobre las cloacas socialistas, Cerdán mantuvo una estrecha relación con Leire Díez. La Guardia Civil sostiene que ambos habrían coordinado una operación destinada a «proteger los intereses del presidente del Gobierno», mediante actuaciones dirigidas contra investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y al entorno de Sánchez.

José Luis Rodríguez Zapatero

Ex presidente del Gobierno. La Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación sobre su participación en una trama internacional relacionada con Plus Ultra y negocios en Venezuela. En la causa principal, Zapatero está investigado por cuatro delitos: organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. Además, una pieza separada investiga otros hechos relacionados con un delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando, en relación con las joyas que la UCO incautó en su despacho.

Zapatero y Pedro Sánchez. (Foto: EP)

Leire Díez

Ex militante y fontanera del PSOE. Parte central del caso de las cloacas del PSOE. Según la investigación de la UCO, ofrecía información y estrategias relacionadas con investigaciones judiciales y causas por corrupción para «proteger los intereses del presidente del Gobierno». Imputada por tráfico de influencias y cohecho.

Mercedes González

Directora general de la Guardia Civil. También ex secretaria general del PSOE de Madrid, el juez Pedraz le ha imputado por delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en la investigación sobre las cloacas del PSOE. La causa analiza sus contactos con Leire Díez y las actuaciones desarrolladas en relación con la UCO, unidad del Instituto Armado encargada de investigar casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno sanchista.