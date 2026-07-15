Cuando pensábamos que el calor nos daba una tregua, Mario Picazo llega con un aviso demoledor: «El calor intenso va a continuar»

Mario Picazo llega con un aviso demoledor, el calor intenso va a continuar, cuando pensábamos que el calor nos daba una tregua. Será el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar, con unos cambios de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando estos días que hasta la fecha nadie hubiera visto llegar. Este cambio de tendencia que tenemos por delante, podremos empezar a verlo desde otro punto de vista, el tiempo puede acabar siendo el que nos dará un plus de buenas sensaciones. Un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos visualizar desde un punto de vista en el que todo puede ser posible.

Este experto no duda en darnos está previsión del tiempo que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que quizás tocará saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Parece que el calor nos daba una tregua, pero en estos días lo que tenemos por delante es un cambio de tendencia esencial.

El calor nos daba una tregua temporal

Este verano nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días en los que cada gesto puede ser posible. La realidad es que tenemos que afrontar un giro radical que va llegando a toda velocidad.

Desde junio que tenemos olas de calor con lo que supone este tipo de fenómenos. Unas altas temperaturas que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unos días en los que realmente cada pequeño gesto puede ser esencial. Nos preparamos para unas cifras en las que realmente nos situará en la parte alta del verano.

Esa canícula en la que las temperaturas no dejan de subir y nos sitúan en un punto contra el que deberemos empezar a luchar de una forma diferente. Es momento de saber qué es lo que puede pasar de la mano de la previsión del tiempo de un experto que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un cambio de tendencia que puede marcar esta semana. Una tercera y gran ola de calor acabará con lo que esperaríamos en estas fechas.

Mario Picazo llega con un aviso demoledor

Un aviso demoledor llega con Mario Picazo que puede cambiar por completo estos planes de un mes de julio en el que todo puede ser posible. Una previsión del tiempo que nos sitúa en un giro importante del tiempo que podría acabar de cambiarlo todo por completo.

Tal y como nos explica este experto desde El Tiempo: «Una DANA va a impulsar hacia el este del país y Baleares una masa de aire muy cálida que dejará calor de más de 40ºC y calima

La llegada de una DANA va a provocar un episodio de calor muy intenso en el Mediterráneo, impulsando aire muy cálido hacia el este peninsular y Baleares. Se esperan máximas de más de 40ºC en estas regiones y además, favorecerá la llegada de calima. Además, a finales de semana el calor podría extenderse al resto del territorio por lo que no se descarta que estemos ante una nueva ola de calor».

El tiempo puede convertirse en una auténtica locura: «Comenzamos la semana con la DANA situada al noroeste de la península y que se va a mantener en esa localización al menos hasta el miércoles-jueves. A partir de entonces, y según la última actualización, se desplazaría hacia el noreste y sería reincorporada por la circulación general, alejándose así del país. Esta configuración va a dejar varias consecuencias en España, pero lo más significativo será su influencia en las temperaturas. En la mitad oeste del país esta semana será menos cálida que la anterior, incluso podría dejar temperaturas ligeramente por debajo de lo normal en regiones como el sur de Galicia, Extremadura o el oeste de Andalucía. Sin embargo, la circulación de la DANA va a impulsar la llegada de aire muy cálido y seco hacia el este peninsular, donde va a dejar temperaturas muy altas esta semana. No se descartan temperaturas hasta 10ºC por encima de lo normal en regiones de Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja, interior de la C. Valenciana, Murcia, este de Andalucía y Baleares».

España se convertirá en un autentico horno: «El miércoles se producirá otro ascenso en áreas del Mediterráneo y también en Andalucía. No se descarta que este día puedan alcanzarse los 40-42ºC en las regiones anteriores del este peninsular, además del valle del Guadalquivir y Mallorca. En Murcia y Zaragoza podrían alcanzar los 42-43ºC y en Lleida, Granada y Logroño los 40ºC. El miércoles los avisos naranjas están activos en Aragón, Cataluña, C. Valenciana, Murcia y Baleares, aunque no se descartan nuevos avisos. En la ribera del Ebro de Zaragoza y el litoral de Valencia el aviso rojo ya está activo por máximas de más de 42ºC. Entre el jueves y viernes, se producirían algunos descensos provocados por el desplazamiento de la DANA, aunque sobre todo se notarían en puntos del norte y nordeste. A pesar de ello, las temperaturas continuarán muy elevadas en las mismas regiones».